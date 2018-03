Kristína Jurzová

Ako dieťa ju vyliečili z rakoviny. V rovnakej nemocnici dnes zachraňuje deti aj ona

Ako deti si neraz niečo sľúbime a potom to v dospelosti buď nedodržíme, alebo na to zabudneme. Ona je však iná. Na niečo také sa totiž nezabúda.

Jedenásťročná Jennifer po chemoterapii v objatí svojej mladšej sestry. — Foto: reprofoto CNN

MINNESOTA 23. marca (Dobré noviny) - Správa o rakovine je vždy smutná. A ešte viac v prípade, že ide o malé nevinné dieťa. Napadla aj kosti 11-ročnej Jennifer Prattovej, ktorá nad týmto zákerným ochorením vyhrala a zaprisahala sa, že raz bude aj ona liečiť ľudí.

Jennifer sa o svojej diagnóze dozvedela, keď mala jedenásť rokov. V nohe mala nádor známy ako osteosarkóm, ktorý je zriedkavou formou rakoviny a ktorý postihuje predovšetkým deti a dospievajúcich.

Dievčatko však bolo naozaj veľkou bojovníčkou, ktoré sa nechcelo za nič na svete vzdať. V nemocnici Minnesote v St. Paul chodila na chemoterapie, podstúpila chirurgický zákrok a opäť nasledovala intenzívna chemoterapeutická liečba. Lekári jej po viac ako roku oznámili skvelú správu - vyhrala nad rakovinou. Malé dievčatko síce nosilo ešte ďalších deväť mesiacov barle, no bolo svojej novej lekárskej rodine za všetko také vďačné, že si sľúbilo, že raz bude ako oni a pomáhať liečiť malé deti.

Sen malej Jennifer sa splnil - navštívila Disney World. Foto: reprofoto CNN

Svoj sľub si zapísala aj do zápisníka, ktorý dokumentoval celý jej boj o život. Nachádzajú sa tam aj články a listy, ktoré jej ľudia písali ako povzbudenie do boja. Vzácna je aj písomná spomienka na výlet do Disney Worldu, ktorý získala prostredníctvom nadácie Make-A-Wish. V tých časoch si vôbec nebola istá svojou budúcnosťou, no "bol to cenný spôsob, ktorý ma odrazil," spomína Jennifer.

Dodržala svoje detské slovo

Po vyše dvadsiatich rokoch dostála svoje slovo a vrátila sa do "svojej" nemocnice, kde pracuje ako lekárka. Vyštudovala zdravotníctvo na univerzite v Chicagu a teraz pomáha meniť životy iných detí. "Myslím si, že celá cesta liečby rakoviny je veľmi významná a mení život," povedala. "Rakovina je niečo, čo vás posilňuje."

Jej najobľúbenejšou súčasťou práce je každodenný interakcia s deťmi. Najlepší pocit má vtedy, keď sa dieťa vracia domov s úsmevom a zdravé. "Práca tu je splnený sen," hovorí s tým, že sa ju snaží robiť stále a stále lepšie. Preto sa snaží byť pre pacientov pevnou oporou a šíriť okolo seba pozitívnu energiu a uľahčiť ich utrpenie.

Našťastie, čoraz viac detí podľa nej dokáže prežiť. Oveľa viac ako kedykoľvek predtým a ona sa snaží povzbudiť všetkých, ktorí proti rakovine bojujú a odkazuje im, aby sa nikdy nevzdávali. "Myslím, že je dôležité zostať pozitívny," uviedla. "Vždy sa pozerajte do budúcnosti."