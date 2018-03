Toto je jediná vec, ktorá zastaví detský záchvat hnevu

Nikoleta Bugalová

Krik na deti rozhodne nezaberá. Vyskúšajte však utišovacie prostriedky. Nielenže vás zblížia, ale dokážu aj postupne zmeniť správanie vašej ratolesti.

BRATISLAVA 26. marca (Dobré noviny) - Deti sú od prírody naozaj neposedné tvory a neraz kadečo vyvedú. Niekedy je to maličkosť, inokedy zas niečo naozaj vážne. Ako v takých situáciách reagovať a čo funguje najlepšie, aby sa to neopakovalo? Nakričať na neho, potrestať ho tým, že mu zoberiem všetky hračky, telefón, alebo mu dať dokonca „domáce väzenie“? Odborníci vravia, že všetko závisí od samotnej situácie a jej vypätia. Pre rodičov však majú jednu skvelú radu - najlepšie zaberá objatie a rozhovor.

Dnešná doba je však taká zrýchlená a hektická, že na objatia neraz zabúdame. A naopak rozčuľujú nás nepodstatné veci, nad ktorými sa pozastavujeme až príliš. Objatia a neha sa tak z dnešných ľudí pomaly vytrácajú.

Požiadali ste už niekedy o objatie?

Ak ste si v duchu odpovedali áno, je to skvelé. A najmä ak vám ho váš partner, rodina či dieťa opätovalo. Ak nie, skúste sa nad tým zamyslieť. Psychológovia totiž tvrdia, že ide o kľúčovú otázku, lebo možno práve objatie je to, čo vaša myseľ potrebuje - aby si oddýchla a aby sa uvoľnila od každodenného stresu. Zvážte teda, či sa radšej nahneváte na dieťa zato, že neumylo riad, alebo ho radšej silno objímete a dohovoríte mu. Riady predsa chvíľku ešte počkajú...

Láska v rodine

A mnohí rodičia si myslia, že stačí svoje deti milovať a ony to automaticky vedia. No nie je to tak vždy. Dieťa to potrebuje niekedy aj počuť. Láska v rodine je totiž dôležitá a je základom všetkého. Je živnou pôdou, aby sa v človeku rozvinuli všetky dobré veci.

Veľkosť lásky sa však nemeria veľkosťou darčekov. Hoci svoje deti milujete a chcete ich potešiť, odborníci túto formu prejavov neodporúčajú. Namiesto toho radia, aby ste nezabúdali na dotyky. Fyzický kontakt je totiž jeden z najdôležitejších a najkrajších momentov, ktoré môžete svojej ratolesti venovať. A určite vyčarí úsmev na jeho tvári, čo je aj pre rodiča ten najkrajší pocit.

Rady pri objatiach detí

Aj objatie má však svoje pravidlá. Určite by nemalo by byť len také letmé, ale naopak veľmi intenzívne. Odporúča sa dokonca čupnúť si na úroveň dieťaťa, vďaka čomu bude mať vaše potomstvo pocit rovnocennosti. A ak tomu pridáte zopár týchto hrejivých viet, problém bude zahojený:

„Znamenáš pre mňa celý svet.“

„Ľúbim ťa, nech sa deje čokoľvek.“

„Vidím, že sa stále učíš a ja som tu stále pre teba.“

„Nikdy nie si sám.“

„Viem, aké je to teraz pre teba ťažké.“

„Chápem tvoje pocity.“

„Mýliť sa je ľudské.“

„Vždy sa na mňa môžeš spoľahnúť.“

„Som tu pre teba.“

Rodičovstvo je proces, ktorý si vyžaduje, aby sme si uvedomili, ako naše správanie vplýva na deti. A urobiť v ňom zmeny môže byť pre človeka niekedy naozaj ťažké. Obzvlášť keď sme boli nejakým spôsobom vychovávaní my a objatia v ňom absentovali. Na zmenu však nikdy nie je neskoro. Takže sa nadýchnite, dôverujte vašim deťom, rozprávajte sa s nimi a objímajte ich. Uvidíte, že zmena v správaní sa postupne dostaví aj u toho najväčšieho huncúta.