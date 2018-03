TASR

Ryanair spustí od novembra z Bratislavy novú linku do Kyjeva-Borispolu

Ryanair bude počas leta lietať z Bratislavy do 25 destinácií.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 23. marca (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika spustia od 2. novembra tohto roka novú leteckú linku do Kyjeva - Borispolu. Spustí ju letecká spoločnosť Ryanair s frekvenciou trikrát týždenne.

"Nová linka bude v prevádzke od novembra a bude súčasťou zimného letového poriadku 2018," oznámila Olga Pawlonka z Ryanairu. Linka na Ukrajinu je pritom už siedmou novou pravidelnou linkou, ktorú otvorí Ryanair z Bratislavy počas roka 2018.

Koncom marca začína Ryanair podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej lietať z Bratislavy do Burgasu v Bulharsku, na Maltu, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku. Od 1. júna otvorí novú linku do Eindhovenu v Holandsku a od 28. júna pridá aj novú pravidelnú linku do Dalamanu v Turecku.

Ryanair tak bude počas leta lietať z Bratislavy do 25 destinácií, čo je najvyšší počet pravidelných liniek od vstupu dopravcu na bratislavské letisko v roku 2005.