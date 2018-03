Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Manželka mu zomrela, pretože sa nemali cez horu ako dostať do nemocnice. Muž ju následne sám len s kladivom prekopal

Spomienka na milovanú ženu ho prinútila k neuveriteľnému činu.

— Foto: Repro foto Youtube

GEHLAUR 23. marca - Príbeh muža menom Dashratha Manjhi sa zdá neuveriteľný. Svoju vôľu a silu preukázal po tom, čo stratil svoju najbližšiu osobu a to pre úplnú zbytočnosť. Dashratha žil so svojou milovanou manželkou v indickej dedinke zvanej Gehlaur. Tú od zvyšného sveta oddeľovala obrovská hora. Keď sa teda ktokoľvek žijúci v dedinke cndehcel dostať do obchodu alebo k lekárovi, musel prejsť dlhých 55 kilometrov. Táto nezmyselná obchádzka sa stala osudnou aj pre Dashrathaovu ženu.

Chcel zabrániť tomu, aby sa tragédia zopakovala

Tá mu ako v iné dni niesla do práce obed. Milovaná žena Falguni sa však počas cesty zranila a okamžite potrebovala lekára. Keďže obchádzka bola dlhá a potrebná starostlivosť neprišla včas, Falguni zomrela. Po smrti milovanej manželky sa Dashratha rozhodol zmeniť situáciu v dedine. Ani za nič nechcel, aby opäť prišlo k tragédii. Odhodlanie bolo veľké, do rúk schytil potrebné náradie a začal kopať. Obyvatelia dedinky nerozumeli jeho počínaniu a považovali ho za blázna. Jeho však spomienka na manželku burcovala a napokon dosiahol vytýčený cieľ. Podarilo sa mu prebúrať 110 metrov dlhú a 10 metrov širokú cestu. Skrátil tak cestu do najbližšieho mesta z 55 na 15 kilometrov. Na svojom cieli pracoval dlhých 22 rokov.

V roku 2007 Dashratha opustil tento svet. Svoj vytýčený cieľ dosiahol, no boj so zákernou rakovinou nevyhral. Dedinčania mu nepovedia inak ak Mountain Man a po tom, čo dokázal si nikto nedovolí ho považovať za blázna. Vďaka jeho vytrvalosti a cieľavedomosti je totiž každému jednému obyvateľovi lepšie a ľahšie.