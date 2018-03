TASR

Dnes o 09:07 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Košického trénera Šimíčka mrzia presilovky, Spilar verí v sebareflexiu

Hokejisti HC Košice nenadviazali na víťazstvo v treťom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy a po prehre 0:3 s Banskou Bystricou sú na pokraji vyradenia.

Roman Šimíček, archívne foto — Foto: TASR/František Iván

Košice 22. marca (TASR) - Namiesto vyrovnania série nôž na krku. Hokejisti HC Košice nenadviazali na víťazstvo v treťom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy a po prehre 0:3 s Banskou Bystricou sú na pokraji vyradenia. Podľa trénera Romana Šimíčka ich o lepšiu východiskovú pozíciu pripravili nevyužité presilovky a útočník Gabriel Spilar verí, že v hráčoch sa po slabšom výkone prejaví sebareflexia.

Košičania sa vo štvrtom zápase hotovali vyrovnať sériu na 2:2, ale za bojovným výkonom spred necelých 24 hodín zaostali. Na rozdiel od tretieho stretnutia nestrelili prvý gól a od 23. minúty museli dobiehať manko 0:2. Zásah ex-Košičana Hrnku ich mrzel o to viac, že prišiel počas košickej presilovky, navyše po nečakanom odraze puku od mantinelu priamo pred súperovho hráča. "Gól ako gól. Bolo by najjednoduchšie viniť zaň brankára, ale nie správne. Nikto z nás nie je alibista, všetci máme sebareflexiu a každý vie, čo urobil zle. Ďalej musíme ísť s čistou hlavou," poznamenal Spilar.

Košické ofenzívne snahy stroskotávali nielen na spoľahlivo chytajúcom brankárovi Lukášovi, ale často aj na bystrickej obrane. Zadáci "baranov" nepúšťali súperových útočníkov do pozícií, z ktorých padajú góly a tí napokon vyšli gólovo naprázdno. "Je pravda, že vyložených šancí sme veľa nemali. V ofenzíve nám chýbal pokoj, na vytvorenie si šancí sa veľmi nadrieme. Plakať však nad tým nebudeme. Nádej nám dávajú naše výkony, ktoré nie sú zlé, veď nejaké 'laty' nedostávame. Musíme iba ísť šťastiu naproti," dodal Spilar. Košičania sú si vedomí, že Banskej Bystrici už v tejto sezóne nesmú podľahnúť, inak sa pre nich ročník skončí.

Stav 1:3 je kritický, no hráči i tréneri "oceliarov" veria, že je v ich silách zvrátiť ho. "Prvý zápas v Banskej Bystrici a aj u nás v Košiciach bol z našej strany kvalitný, mali sme dobrý pohyb a tlačili sme sa do bránky. Druhé zápasy nám zhodne nevyšli. Za najväčšie negatívum považujem naše presilovky. Mali sme ich viacero, ale nie sme v nich skopní skórovať, dokonca sa ani dlhšie usadiť v pásme. Je to o ich realizácii samotnými hráčmi na ľade. Máme dostatok skúsených hráčov na to, aby také situácie zahrali lepšie. Verím, že v sobotu príde do Banskej Bystrici nabudený tím s veľkou chuťou zvíťaziť," poznamenal tréner HC Košice Roman Šimíček.