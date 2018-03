Dobré noviny

Mužovi ukradli vzácny zásnubný prsteň pre priateľku. Potom sa však stalo niečo, čo možno nazvať iba zásahom osudu

Zúfalého mladého muža zachránil osud. Vďaka neznámym ľuďom našiel rodinné dedičstvo.

Na snímke Nico Bellamy so svojou snúbenicou. — Foto: Nico Bellamy

LOS ANGELES 23. marca - Nico Bellamy je mladý muž, ktorého postretlo obrovské šťastie. Už niekoľko rokov tvorí pár so svojou láskou Caitie Schlissermanovou. K posunu v ich vzťahu Nica mierne inšpiroval Caitien otec a to len ráno po svadbe svojej staršej dcéry. Nico odvtedy vtipkuje, že mu jeho budúci svokor jemne naznačil, aby sa 27-ročný muž trošku rozhýbal. Daroval mu totiž zásnubný prsteň po Caitienej babičke.

V júli sa Nico a Caitie chystali presťahovať do nového domu v Silver Lake v Kalifornii. Muž mal dovtedy zásnubný prsteň ukrytý v bezpečnostnej schránke, z ktorej ho pri sťahovaní vybral. Zabalil ho do plastového vrecka, vložil do malej krabičky a balíček vložil do batohu. Krátko po tom sa vybral pár na letisko pre Caitienho otca. Nico pred tým, ako odišli z domu siahol do svojho batohu a zistil tú najhoršiu správu. Krabička so vzácnym prsteňom tam nebola.

Nemohol dať na sebe nič znať. Panika išla bokom, aby jeho budúca žena nespozorovala, že sa niečo deje. Nico si cestou na letisko uvedomil, že prsteň pravdepodobne vzali muži, ktorí sťahovali. Už na ceste z letiska sa Nico snažil vyhnúť dopravným zápcham a vtedy zakročil osud. Rozrušený muž uvidel na strome pripnutý odkaz, pri ktorom sa mu takmer zastavilo srdce. „Nájdený zásnubný prsteň,“ písalo sa na odkaze.

Nájdený zásnubný prsteň. Foto: Repro foto Good News Network

Nico teda rýchlo odviezol Caitie a jej otca domov a vyhovoril sa, že ide na prechádzku so psom. Okamžite ako vyšiel von, zavolal na uvedené telefónne číslo. Ukázalo sa, že títo ľudia našli krabičku s prsteňom v neďalekej uličke. Nico sa domnieva, že sťahováci sa pozreli do krabičky a uvideli skrčené plastové vrecko. Domnievali sa, že dnu nič nie je a tak krabičku odhodili. Dvaja dobrí ľudia ju našli a niečo im vravelo, aby ju otvorili pred tým, ako ju zahodia.

Vďaka zvláštnemu osudu, mohol sentimentálnu pamiatku vziať na ich spoločnú dovolenku do Paríža a požiadať tam na Silvestra svoju milovanú Caitie o ruku. „Pár, ktorý našiel prsteň, je na svadbu určite pozvaný,“ povedal Nico pre média. Mladý muž si túto situáciu vysvetľuje po svojom V ich okolí totiž bol len jeden odkaz, ktorý o stratenom prsteni informoval a on si ho všimol. A čo si myslí o celej situácia Caitie? „Myslím si, že to boli naši starí rodičia. Oni na nás dávajú pozor.“