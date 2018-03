V Poprade si uctia ženy, ktoré ako prvé odviezli do Auschwitzu

TASR

Prvý vlak s približne tisíckou žien v dobytčích vagónoch odišiel 25. marca pred 76 rokmi krátko po 20. hodine.

Na snímke z prelomu februára a marca 1945 vidno vstup do koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau) v Poľsku. Železničné koľaje smerujúce do koncentráku sú pokryté snehom. — Foto: TASR/AP

Poprad 23. marca (TASR) – Sériou podujatí si od piatka do nedele 25. marca pod Tatrami uctia pamiatku žien, ktoré ako prvé pred 76 rokmi odviezli z popradskej železničnej stanice do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Ako prví budú spomínať žiaci a učitelia z Gymnázia Kukučínova v Poprade v piatok o 12.30 h. pri pamätnej tabuli, ktorú vlani osadili na budove školy pri príležitosti 75. výročia prvého transportu žien zo Slovenska

„V našej galérii následne v sobotu 24. marca o 16.30 h. predstavíme knihu Ladislava Grosmana Nevesta a zároveň premietneme film Oľgy Pohankovej Posolstvo pre život,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Domom kultúry v Poprade v ten istý deň o 18. hodine zaznie koncert speváckeho zboru Eben Ezer a klezmer bandu Mi Martef. Zároveň uvedú do života novú publikáciu Anny Ondrušekovej pod názvom Izrael – malá krajina veľkých darov.

„Záverečným podujatím bude v nedeľu o 15. hodine už tradične kladenie vencov pri pamätnej tabuli obetí holokaustu v Poprade na železničnej stanici,“ dodala riaditeľka Tatranskej galérie.

Jednou z tých, ktoré 25. marca 1942 odviedli do koncentračného tábora Auschwitz, bola aj Edita Grosmanová, ktorá mala vtedy 18 rokov a do okupovaného Poľska putovala so svojou o dva roky staršou sestrou Leou. Vlani sa jubilejného 75. výročia transportu a pietnej spomienky v Poprade aj osobne zúčastnila so svojou vnučkou Naomi Leou Grosmanovou. Vtedy zdôraznila, že ak sa nenávisť uvoľní, povedie k zlým skutkom. „Je to na vás, aby ste vychovali svoje deti a svoje vnúčatá takým spôsobom, že nebudú musieť stáť ako teraz vy a uctievať si pamiatku mŕtvych," povedala minulý rok Grosmanová zhromaždeným a zaželala im silu, aby sa nikdy nenaučili nenávidieť, pretože práve nenávisť toto všetko zapríčinila.

