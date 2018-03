TASR

Dnes o 08:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cech autoservisov by privítal aj menej študentov, ale kvalitnejších

Študenti stredných odborných škôl z Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho kraja súťažili vo štvrtok v Trnave v oblastnom kole 19. ročníka súťaže Autoopravár Junior 2018.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Lukáš grinaj

Trnava 22. marca (TASR) – Študenti stredných odborných škôl z Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho kraja súťažili vo štvrtok v Trnave v oblastnom kole 19. ročníka súťaže Autoopravár Junior 2018. Jej cieľom je propagácia remesla, ponúka žiakom príležitosť otestovať si znalosti, ktoré nadobudli v škole a počas odbornej praxe. Súťaž vyhlásil Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Do školských kôl sa na celom Slovensku prihlásilo 45 škôl s celkovým počtom 880 žiakov. Z trnavského regiónu to boli tri školy s 38 žiakmi, z Nitrianskeho kraja sa zapojilo šesť škôl so 102 žiakmi a z Bratislavského kraja sa zapojili tri školy so 43 žiakmi. Celoslovenské finále sa bude konať 25. až 26. apríla na Autosalóne v Bratislave.

V súčasnosti podľa predsedu cechu Júliusa Hrona študuje odbor autoopravár 3600 študentov. "Každoročne vyjde zo škôl 1200 absolventov, ale v praxi zostane zhruba 250 až 300 z nich. Pre opravárenský vzdelávací systém by postačovalo možno 600 každoročne končiacich, ale s tým, že 550 kvalitných pracovníkov zostane pracovať v odbore," povedal Hron pre TASR. Preto je podľa neho dôležité, aby zamestnávatelia zadefinovali potreby trhu práce a následne zriaďovatelia škôl tomu odbory na školách prispôsobili.

Hron vyjadril spokojnosť, že tento rok sa v tomto smere začína reálna spolupráca, vyššie územné celky kontaktujú zamestnávateľov, aby zladili potreby. Predseda cechu vyzdvihol systém duálneho vzdelávania, ktorý sa pomaly rozbieha. Ilustroval ho na príklade vlastnej firmy, kde majú už končiacich piatich žiakov a všetci zostávajú u tohto zamestnávateľa. "Vytvorili si kontakty, osobné väzby, remeslu sa učili pod dozorom konkrétneho inštruktora. Všetci prejavili záujem zamestnať sa u nás," dodal Hron.