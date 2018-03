Tipsport liga má prvého semifinalistu: Trenčín porazil Poprad

Poprad 22. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvládli aj štvrté stretnutie štvrťfinále Kaufland play off Tipsport Ligy, keď na ľade HK Poprad triumfovali 3:2. Sériu tak vyhrali jednoznačne 4:0 a postúpili do semifinále. Rozhodujúci gól strelil v 56. minúte počas presilovky Marcel Hossa.

Štvrtý zápas série medzi Popradom a Trenčínom začali lepšie domáci. Už v 4. minúte sa presadil v presilovej hre Daniel Brejčák, ktorý za Valenta poslal puk po Mlynarovičovej prihrávke spoza bránky. "Kamzíci" boli v prvej tretine nebezpečnejší a svoju prevahu korunovali v 13. minúte druhým gólom. Po zlej rozohrávke hostí sa do šance predral Matej Paločko a bekhendom si poradil s Valentom aj napriek faulu brániaceho Starostu. Do konca prvej časti hry už ďalší gól nepadol, aj keď pred bránkou Trenčína to miestami horelo.

V druhej tretine sa obraz diania na ľade zmenil. Hostia hru vyrovnali a odmenou im bolo zníženie z hokejky Sojčíka. Ten pohotovou dorážkou Frühaufovej strely od modrej po prvý raz prekonal Corbeila. Následne mal vyrovnanie na hokejke Hecl. Jeho pohotovú strelu po prihrávke Sádeckého spoza bránky zastavila konštrukcia. Rovnovážny stav napokon nastal v 36. minúte počas početnej výhody "vojakov". Sojčík švihom prestrelil klbko hráčov pred Corbeilom a v Poprade sa začínalo odznova.

Prvých desať minút tretieho dejstva sa hral obojstranne útočný hokej. "Kamzíci" sa pokúšali o prvú výhru v play-off pod vedením trénera Ozimáka. Blizko k vedúcemu gólu mal po úniku Hvilu Ježek. Puk skackajúci po bránkovisku však hosťujúca obrana upratala do bezpečia. Päť minút pred koncom riadnej hracej doby fauloval domáci útočník Mlynarovič a hostia dokonali obrat výsledku. Tretí presný zásah Trenčína pridal po biliardovej kombinácii Marcel Hossa, ktorý vymietol pavučinu v Corbeilovej bránke. Popradčania ale nezložili zbrane. V samom závere získali výhodu presilovej hry, ktorú umocnili hrou bez brankára. Strely Königa a Svitanu však zastavila žrď a Trenčín tak ukončil štvrťfinálovú sériu už po štyroch zápasoch. Za povšimnutie stojí bilancia domáceho trénera Ozimáka v play-off, ktorý si zatiaľ vo vyraďovacej časti sezóny so svojím mužstvom nepripísal ani jedinú výhru už v druhom ročníku po sebe.

Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v 4. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipsport Ligy nad HC Košice 3:0 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú už 3:1. Prvú možnosť spečatiť postup do semifinále budú mať v sobotu 24. marca, keď je na ich domovskom štadióne na programe piaty zápas.

Góly: 20. Delisle, 23. Hrnka (Ďatelinka), 60. Bubela (Hrnka). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5746 divákov.

/stav série: 1:3/

zostavy:

HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Spilar, Suja, Šoltés - Kafka, Klíma, Hovorka - Hričina, Petráš, Koyš - Vrábeľ

HC '05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš - Ďatelinka, Kubka, Mihálik, Pretnar, Gélinas, Delisle, Brejčák - Hrnka, Bortňák, Brittain - Bartánus, Bubela, Hohmann - Asselin, Faille, Skalický - Kabáč, Češík, Gabor - Tamáši

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Dnes sme boli všade o krok neskôr. V porovnaní s predošlým zápasom nám chýbala dravosť. Opäť to bol náročný a kvalitný zápas, no cítim to tak, že dnes sme my chceli menej ako súper. Spravíme maximum pre to, aby sme sériu ešte vrátili do Košíc."

Vladimír Országh, tréner HC '05 iClinic Banská Bystrica: "Opäť sme videli obojstranne kvalitný zápas. Košice mali dobrý začiatok, my sme však odolali ich tlaku. Potom sme však prevzali iniciatívu a boli sme radi, že sme sa ešte v prvej tretine ujali vedenia 1:0. Druhý gól dodal na naše hokejky potrebnú pohodu. Po ňom sme sa snažili kontrolovať zápas. Dôležité bolo ubrániť presilovky súpera, počas ktorých nás vynikajúco podržal brankár. Hrali sme obetavo, zodpovedne."

Gabriel Spilar, útočník HC Košice: "Zlyhali sme najmä v útoku. Bystrici dobre zachytal brankár. Šťastie sa však zvyčajne prikloní na stranu toho, kto sa o to viac pokúša. To však nie je výhovorka, no my máme na čom stavať. Do Banskej Bystrice pôjdeme pokorne a s cieľom vrátiť sériu do Košíc."

Jan Lukáš, brankár HC '05 iClinic Banská Bystrica: "Do Košíc sme išli s cieľom vyhrať aspoň jeden zápas. To sme dnes dokázali. Dúfame a spravíme všetko pre to, aby sme sériu doma ukončili už v najbližšom zápase. Uvedomujeme si však silu košického tímu, preto sa na zápas budeme musieť zodpovedne pripraviť."