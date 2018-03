TASR

Bratislava prenajme SZĽH zimný štadión na hokejové majstrovstvá sveta

Hokejový zväz má zaplatiť mestu za nájom od polky apríla do konca mája 516.046 eur bez DPH.

Zimný štadión Ondreja Nepelu. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. marca (TASR) - Hlavné mesto prenajme Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019. Rozhodlo o tom vo štvrtok mestské zastupiteľstvo. Zväz má zaplatiť mestu za nájom od polky apríla do konca mája 2019 516.046 eur bez DPH. Maximálne polovicu z tejto sumy však má splatiť formou investícií do zimného štadióna. Zaplatiť musí okrem toho aj náklady na prevádzku arény, ktoré majú byť v sume okolo 300.000 eur.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že oproti svetovému šampionátu v hokeji v roku 2011 sa podarilo vyjednať významné vylepšenie pozície i príjmu mesta z tohto podujatia. "Usporiadateľ SZĽH platil v roku 2011 iba náklady, ktoré boli spojené s prevádzkou zimného štadióna. Teraz si bude SZĽH prenajímať zimný štadión za štandardných podmienok," povedal Peter Vojtko, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna.

Z nájomnej zmluvy vyplýva, že SZĽH musí do štadióna investovať 500.000 eur, a to do výmeny mantinelov a skiel, podlahových gúm, dobudovania kabeláže pre internet a wifi či do dodávky rozvádzača powerlock. Do arény však bude potrebné pre organizáciu šampionátu v roku 2019 investovať okolo dvoch miliónov eur. Značnú časť ďalších investícií má hradiť hlavné mesto.

"My sme sa zaviazali, že dokážeme zabezpečiť prenájom, lebo to musíme prezentovať IIHF," povedal prezident SZĽH Martin Kohút. Verí, že tento začiatok spolupráce s hlavným mestom a nastavená komunikácia pomôže majstrovstvá zorganizovať tak, aby boli v prospech obyvateľov Bratislavy i celého Slovenska.

Poslanci zároveň schválili, aby miestom konania zápasov skupiny, v ktorej svoje zápasy odohrá slovenská hokejová reprezentácia počas majstrovstiev, bola Bratislava. Primátora požiadali, aby pripravil návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z ubytovania tak, aby vznikla možnosť zvýšiť túto daň počas mája 2019.