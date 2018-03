Železnice a mestá chcú vytvoriť 900 parkovacích miest pri staniciach

TASR

Železnice sa inšpirovali príkladom z Rakúska a rozhodli sa prenajať obciam a mestám pozemky, ktoré vlastnia pri staniciach. Samosprávy by na nich mohli vybudovať parkoviská a prevádzkovali by ich.

Bratislava 22. marca (TASR) - Pri viacerých železničných staniciach na Slovensku by mohli vzniknúť nové parkoviská. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú v spolupráci s mestami a obcami vytvoriť pri staniciach celkovo 856 parkovacích miest pre autá.

"Máme ambíciu pritiahnuť ľudí na železnicu a na to, aby sme to urobili, musíme, samozrejme, zvýšiť kvalitu a komfort," priblížil generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Viac ako 80 % ľudí na Slovensku býva podľa jeho slov vo vzdialenosti do 30 minút od najbližšej železničnej stanice. A to či už chôdzou, bicyklom, alebo autom. Téma parkovísk je preto podľa Erdössyho momentálne veľmi aktuálna.

Železnice sa tak inšpirovali príkladom z Rakúska a rozhodli sa prenajať obciam a mestám pozemky, ktoré vlastnia pri železničných staniciach. Samosprávy by na nich mohli vybudovať parkoviská a prevádzkovali by ich.

Aktuálne ŽSR vytypovali 14 miest a obcí, ktoré vo februári oslovili listom s takouto ponukou. K 20. marcu o ňu prejavilo záujem šesť z nich, a to Galanta, Piešťany, Prešov, Šurany, Topoľčany a mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves.

ŽSR im chcú pozemky pri staniciach prenajímať za "špeciálnu cenu". "Spravujeme majetok štátu, nemôžeme sa baviť o tom, že dáme niečo zadarmo alebo za symbolickú cenu," dodal Erdössy. Cieľom by však podľa neho nemal byť zisk, ale služba. Parkoviská by tak mali v ideálnom prípade hospodáriť vyrovnane. Niektoré obce majú záujem takéto parkovanie spoplatniť, iné nie. Podľa generálneho riaditeľa ŽSR môže byť napríklad cestou symbolický poplatok za parkovanie.

V niektorých prípadoch by však mohla fungovať aj spolupráca miest so štátnym osobným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Spoločnosť už podľa Erdössyho prejavila záujem o prenájom niektorých parkovacích miest, ktoré by boli súčasťou ceny cestovného lístka.

Celkovo majú ŽSR vytypovaných niekoľko desiatok lokalít, ktoré by podľa nich boli vhodné na takéto projekty. Vyzývajú však aj na aktivitu samotné mestá a obce. "Rád by som vyzval všetky obce, mestá, vyššie územné celky, ktoré majú záujem o takúto spoluprácu, aby sa na nás obrátili a naše odborné zložky budú hľadať možnosti, ako v danej lokalite zrealizovať takýto projekt," apeloval Erdössy.