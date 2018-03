TASR

Dnes o 16:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Raši: Niekedy aj dobrá myšlienka nemusí mať dobrý politický dopad

Pripomenul aj veľké investičné projekty, ako napríklad modernizáciu električkových tratí.

Richard Raši, archívna snímka. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Košice 22. marca (TASR) – Projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK), členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) či modernizáciu električkových tratí považuje Richard Raši (Smer-SD) za najväčšie úspechy počas svojho pôsobenia vo funkcii primátora Košíc. Povedal to po štvrtkovom prvom rokovaní novej vlády, v ktorej pôsobí ako podpredseda vlády pre investície a informatizáciu. Z tohto dôvodu na poste šéfa Košíc končí.

"Ohodnotiť to musia ľudia a médiá, ale možno by som povedal pár míľnikov, ktoré verím, že sa nikdy nezmažú. Bol to projekt EHMK – 60 miliónov eur investovaných do kultúrnej infraštruktúry. Nikdy sa to už nezopakuje, bola to jedinečná príležitosť. Bol to projekt Európskeho mesta športu, keď sa objem neprofesionálnej športujúcej verejnosti zvýšil z 21 na takmer 40 percent. Bol to projekt kreatívneho umenia. Získali sme ako prvé mesto v strednej Európe titul UNESCO Kreatívne mesto nových médií. V roku 2019 bude na Slovensku, prvýkrát vo východnej a strednej Európe, projekt Európskeho mesta dobrovoľníctva," priblížil Raši.

Pripomenul aj veľké investičné projekty, ako napríklad modernizáciu električkových tratí. "Celé mesto máme rozkopané, pretože máme možnosť čerpať z Operačného programu Doprava peniaze na rekonštrukciu a modernizáciu električkových tratí, bez ktorej by sme museli túto formu dopravy v našom meste zlikvidovať," zdôraznil.

Raši pri hodnotení spomenul aj projekt týkajúci sa parkovania. Pripustil, že nevyšiel podľa jeho predstáv, aj keď bol presvedčený, že je pre mesto nevyhnutný. "Mal jedinú filozofiu, aby ľudia, ktorí bývajú vo svojich domoch a bytoch, mohli pred nimi, keď prídu večer z práce, zaparkovať. Aby nebola situácia, ako je napríklad v Bratislave – Petržalke, keď sa 150.000 ľudí stresuje každý večer, lebo nedokáže zaparkovať pred svojimi domami," zdôvodnil.

"Niekedy aj dobrá myšlienka, keď nedokážete ľudí presvedčiť, nemusí mať pre vás dobrý politický dopad. Ale stále tvrdím, že aj tu v Bratislave a na celom Slovensku sa týmto budeme musieť zaoberať," dodal Raši.