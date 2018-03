TASR, Dobré noviny

Hlohovčanka Mária vyštudovala Oxford a dnes v zahraničí zisťuje, ako zabrániť Alzheimerovej chorobe

Mladá Slovenka Mária je absolventkou Oxfordu, ktorá v Británii skúma Alzheimerovu chorobu. Na Slovensko však nezabudla a všetko, čo vie, by raz rada zúročila aj vo svojej rodnej krajine.

Londýn/Bratislava 22. marca - Na Oxfordskej univerzite - jednej z najprestížnejších vysokých škôl na svete a najstaršej univerzite v anglicky hovoriacich krajinách - študovali už mnohé svetové osobnosti pôsobiace v oblasti vedy, politiky či kultúry. Jej úspešným absolventom je aj rodáčka zo slovenského mesta Hlohovec, neurologička a psychiatrička Mária Karabová-Kregerová. V rozhovore priblížila mladá lekárka svoje doterajšie úspechy na poli medicíny, ale aj ciele, ktoré si v bádateľskej práci stanovila do budúcnosti.

Mária začala pôvodne študovať na Masarykovej univerzite v Brne, ale po troch rokoch, keď sa jej naskytla možnosť a príležitosť, prestúpila do Oxfordu. Musela však začať študovať odznova, pretože Oxfordská univerzita neuznáva štúdium na iných vysokých školách. A tak namiesto šiestich študovala medicínu deväť rokov. "Ale oplatilo sa," priznáva slovenská lekárka.

Na jeseň v roku 2014 nastúpila ako "junior doctor" na neurologické oddelenie Nemocnice sv. Tomáša v Londýne a zároveň začala postgraduálne doktorandské štúdium na Kráľovskej fakulte (King's College) Londýnskej univerzity. "Po ukončení svojho 'juniorského' roka na oddelení som sa rozhodla splniť si celoživotnú túžbu a venovať sa výskumu a doktorandskému štúdiu naplno," približuje Karabová-Kregerová.

Svoje výsledky prezentovala aj v anglickom parlamente

Časť tohto štúdia strávila na Kalifornskej univerzite v americkom meste Irvine, kde, ako hovorí, mala "vzácnu možnosť študovať pod vedením profesora Carla Cotmana, jedného zo svetových odborníkov na Alzheimerovu chorobu".

"Vždy som dúfala, že moderná medicína sa začne viac zaoberať komplexným pohľadom na človeka, pátraním po príčine, prečo rana krváca, namiesto zakrývania príznakov rýchlymi náplasťami. Práve v laboratóriu profesora Cotmana som bola svedkom, ako také funkčné spojenie výskumu a klinickej medicíny funguje," vysvetľuje hlohovecká rodáčka.

"Začala som sa intenzívne zaujímať o fascinujúci vplyv vonkajších faktorov, akými sú pohyb a diéta, na poruchy pamäti spojené s bežným starnutím, ako aj s neurodegeneračnými ochoreniami, akým je napríklad i Alzheimerova choroba. Momentálne dokončujem dizertačnú prácu práve na túto tému."

Minulý týždeň vo Westminsterskom paláci v Londýne, sídle anglického parlamentu, mala Mária možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v rámci programu STEM for Britain, určeného pre mladých bádateľov. "Podarilo sa mi tam vyhrať Mendelovu cenu za výnimočnosť v oblasti výskumu," dopĺňa slovenská absolventka Oxfordu.

"Keďže výsledky nášho výskumu hovoria jasnou rečou o tom, aký nesmierne dôležitý vplyv má pohyb v mladosti na predchádzanie demencie spojenej so starnutím a Alzheimerovou chorobou, veľmi dúfam, že sa mi práve touto cestou podarí osloviť tých, čo sa starajú o mládež, aby ich podnecovali k času strávenému aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu," hovorí.

Chce sa vrátiť domov a zúročiť tu všetko, čo sa naučila

Na jeseň tohto roka nastupuje Mária na štvorročné pracovné miesto na Oxfordskej univerzite, kde chce naďalej pokračovať vo výskume Alzheimerovej choroby - používajúc pri tom kmeňové bunky ako model tejto choroby. "Po tejto skúsenosti by som sa rada vrátila na Slovensko, keďže mi veľmi chýba rodina, a skúsila doma zúročiť všetky vedomosti nadobudnuté v zahraničí," prezradila Karabová-Kregerová.

Jej dlhodobým cieľom je vybudovať centrum pre ľudí s neurologickými poruchami. "Tohto sna som sa nevzdala, len sa pretavil do konkrétnejšej a praktickejšej podoby, keďže sa momentálne špecializujem na neurodegeneratívne ochorenia, a tiež keďže som s postupom času zistila, koľko finančnej podpory stojí naplnenie takéhoto sna. Práve preto sa snažím získať čo najviac skúseností v zahraničí, čo by mohlo v budúcnosti pomôcť pri získavaní prestížnych grantov, ktoré by sa potom mohli použiť práve na otvorenie takéhoto lekárskeho strediska," vysvetlila neurologička zo Slovenska úspešne pôsobiaca v Spojenom kráľovstve.