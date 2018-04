Inzercia

Dnes o 18:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 6 dôvodov prečo svietiť LEDkami

Nové technológie by mali byť užitočné a mali by posúvať hranice ľudstva ak nie o krok, tak aspoň o krôčik dopredu. Spoznajte históriu a najmä možnosti, ktoré ponúka LED technológia. Je len na škodu, že ešte nedošlo k jej masívnejšiemu rozšíreniu.

Dve mená, ktoré by ste mali poznať

LED technológiu zosobňujú najmä dve mená. Tým prvým je Nick Holonyak, otec myšlienky a vynálezca LED svetla. Nápad uviedol na svetlo sveta už v roku 1962 – LED technológia má teda viac ako 50 rokov!

Tým druhým signifikantným menom, respektíve človekom, je Shuji Nakamura, vynálezca modrého LED svetla. Za svoj vynález zinkasoval od svojho zamestnávateľa 200 dolárovú odmenu, zatiaľ čo ten na ňom zarobil desiatky miliónov. Nakamaru preto žiadal odškodné vo výške skoro 190 miliónov dolárov, súd mu však priznal necelých 5% z tejto sumy.

Prvý dôkaz o elektroluminiscencii

Prvú oficiálnu správu o elektroluminiscencii, teda o vyžarovaní svetla z pevného materiálu, ktoré je priamo spôsobené elektrickou energiou, však podal Henry Joseph Round v roku 1907. Učinil pokus, pri ktorom pustil napätie na povrch karbidu kremíka. Výsledkom bol vznik nažltnutého svetla. H.J.Round to v správe popísal ako „zvláštny, podivný fenomén“.

Menej baktérií

LED trubice a svetlá produkujú výrazne menej baktérií ako halogénové alebo fluorescenčné svietidlá. Je preto skvelé a oveľa vhodnejšie používať ho napríklad pri osvetľovaní chladiacich pultov v mäsiarskych prevádzkach či obchodoch so zeleninou a iným čerstvým jedlom.

Okamžitý výkon

Klasické žiarovky a žiarivky sa potrebujú takpovediac zahriať. Skrátka, vyžadujú istý čas, než sa dostanú do prevádzkovej teploty. Toto sa LEDiek netýka, pretože pracujú v tzv. Instant On režime. Znamená to, že môžete LED reflektory zapnúť a okamžite tak dosiahnete plný jas ich svetla. Premýšľajte o tom, keď budete hľadať zdroj svetla pre miestnosť v dome alebo kancelárií, kde sa často šťuká vypínačom – to bežným žiarovkám vôbec neprospieva a značne to znižuje ich životnosť. LEDky sú v tomto smere oveľa ďalej.

Takmer neciteľné teplo

Klasické žiarovky síce svietia, no popritom produkujú aj pomerne dosť tepla, čo nie je vždy žiadúce. A nejedná sa len o samotné teplo, ale aj o riziko vzniku popálenín prvého či druhého stupňa, ak sa človek dotkne povrchu takejto rozpálenej žiarovky – ten môže mať aj viac ako 300 °C. LEDky v A energetickej triede sú oproti nim doslova chladné, pri svietení sa „rozpaľujú“ na teploty blížiace sa 60°C.

Výrazná životnosť

Premýšľate o životnosti jednotlivých druhov svietidiel? Poďme si ich porovnať: žiarovka vydrží zhruba 1000 hodín prevádzky, žiarivky 10 000 a LEDky? Ako ktorá, no ich životnosť sa udáva medzi 50 000 až 100 000 hodinami! Vezmime si už len tú nižšiu hodnotu – ak by ste LEDku so životnosťou 50 000 hodín nechali zasvietenú 24hodín nonstop každý deň, vydržala by vám plných 6 rokov! Ak by ste s ňou svietili 8 hodín denne, jej životnosť by sa predĺžila na 17 rokov.

Recyklovateľné

LED diódy neobsahujú žiadnu ortuť a 95% ich je recyklovateľných. Aký to kontrast oproti žiarovkám a žiarivkám, ktoré ortuť obsahujú a spolu s ňou aj množstvo elektronických komponentov, ktoré vytvárajú tony odpadu každý mesiac.

Ďalším aspektom, v ktorom majú LEDky navrch, je to, že nepodliehajú vážnemu poškodeniu spôsobenému externým šokom, rozumej napríklad pri páde na zem. Skúste to so žiarovkou alebo žiarivkou a máte postarané o niekoľko minút upratovania.

Využitie nájde aj v záhradke

LED osvetlenie je skvelé nie len na osvetlenie domácností, pultov, hál a výrobných podnikov, dokáže sa uplatniť aj v záhradníctve. Tmavo-modré (450nm) a tmavo-červené (660nm) LED žiarenie poskytuje svetlo pre fotosyntézu, červená v spektre 730nm je zase skvelá pre rastliny od klíčenia po vegetatívny rast a kvitnutie.