Žil krátko, ale hrdinsky. Vďaka tomuto anjelikovi môžu teraz žiť iní

Paradoxom smutného príbehu, ktorý sa skončil smrťou, je záchrana života. Vďaka malému chlapcovi môžu žiť iní.

CANBERRA 25. marca - Na svete je mnoho ľudí, ktorí čakajú na vhodného darcu. Ďaleká Austrália nie je výnimkou. Približne 1400 Austrálčanov ročne čaká na záchranu svojho života, pričom 5 percent z nich zomrie skôr, ako sa vhodný orgán nájde. Jeden darca pritom môže zachrániť až 10 životov. Tento skutočný príbeh je o to silnejšie, že darcom sa stal iba 10-ročný chlapec.

Riley Moon žil so svojou rodinou v meste Canberra. Mal o 16 mesiacov staršiu sestru a o 23 mesiacov mladšieho brata. Bol to veselý chlapec, ktorý veľmi rád chodieval so svojim psíkom na ranné prechádzky. Okrem toho miloval futbal a bol hráčom rugbyového tímu. Bol nadšený z toho, keď sa dozvedel, že na jeho škole bude koncom februára tím Canberra Raiders. V ten večer sa vybral na kolobežke ku svojmu kamarátovi. Na spiatočnej ceste domov sa odohral ten najhorší scenár. Rileyho zrazilo auto.

Najťažšie rozhodnutie

Rodičia Jo a Geoff vedeli okamžite po prevoze ich syna do nemocnice, ako sa nešťastná situácia skončí. Lekári im nedávali falošné nádeje. Riley totiž utrpel veľmi vážne zranenia hlavy aj napriek tomu, že mal prilbu. Rodina stála pred najťažším rozhodnutím. Obaja rodičia boli zástancami darovania orgánov a zhodli sa v tom, že by ich syn chcel darovať tie svoje. Tiež priznali, že vďaka tomu sa Rileyho smrť zdá byť menej zbytočná. Pri darcovstve orgánov je veľmi dôležité načasovanie. Operácia malého chlapca však bola odložená, keďže v dôsledku nepriaznivé počasia nemohol zdravotnícky vrtuľník letieť. Mamička Jo však bola za túto chvíľu rada, mohla so svojim synčekom stráviť posledné chvíle a rozlúčiť sa.

Rileyho mamina priznala, že toto ťažké rozhodnutie pomohlo rodine lepšie sa vyrovnať so stratou ich milovaného chlapca. „Máme trochu nádeje, keď vieme, že náš silný a krásny chlapec žije vďaka druhým,“ povedala Jo. Je to paradox, no tragická nehoda zachránila život viacerým. Malé dieťa získalo nové srdce vďaka Rileymu Moonovi. Ďalšie dieťa opustilo nemocnicu vďaka jeho pečeni. A neznámy muž odišiel domov s novou obličkou a pankreasom, aj to vďaka malému Rileymu.