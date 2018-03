TASR

Dnes o 15:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZSSK vypraví počas Veľkej noci 17 posilových a dva mimoriadne vlaky

S ohľadom na technické možnosti budú podľa dopravcu operatívne posilňované aj vybrané pravidelné vlaky InterCity, expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky či osobné vlaky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 22. marca (TASR) - Počas veľkonočného obdobia už tradične stúpa záujem ľudí o cestovanie vlakmi. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto vypraví počas Veľkej noci dva mimoriadne rýchliky a 17 posilových vlakov.

"Od stredy 28. marca do utorka 3. apríla vypraví ZSSK spolu dva vlaky EuroCity, päť rýchlikov, osem regionálnych rýchlikov a dva regionálne expresy," vymenoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Najviac vlakov pôjde podľa jeho oslov v pondelok 2. apríla, kedy dopravca očakáva zo strany cestujúcich najväčší záujem o prepravu.

Čo sa týka mimoriadnych rýchlikov, jeden pôjde v stredu 28. marca smerom z Bratislavy do Košíc. Z hlavného mesta bude vyrážať o 13.51 h a do metropoly východu má plánovaný príchod o 19.38 h. Druhý mimoriadny rýchlik pôjde v utorok 3. apríla. Vyrážať bude z Košíc o 14.16 h a do Bratislavy má príchod o 20.14 h. Mimoriadne rýchliky budú zložené z 10 vozňov druhej triedy.

S ohľadom na technické možnosti budú podľa dopravcu operatívne posilňované aj vybrané pravidelné vlaky InterCity, expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky či osobné vlaky. "ZSSK odporúča kúpiť si včas cestovný lístok a rezerváciu miesta vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie v tomto období," doplnil Kováč.