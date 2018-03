TASR

Futbalisti SR 20 pred dvojzápasom s Albánskom so 6-bodovou úlohou

Po piatich odohratých stretnutiach figurujú na piatej priečke 2. skupiny, keď dvakrát zvíťazila a tri razy prehrali.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Oto Brunegraf. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Tirana 22. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov je pred marcovým pokračovaním kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 tejto vekovej kategórie v neľahkej pozícii. Po piatich odohratých stretnutiach figuruje na piatej priečke 2. skupiny, keď dvakrát zvíťazila a tri razy prehrala. Svoje vyhliadky sa pokúsi zlepšiť v dvojzápase proti albánskym rovesníkom, prvé meranie síl sa uskutoční v piatok o 17.20 h v Tirane.

Mladí Slováci absolvovali marcový zraz už pod trénerským vedením Ota Brunegrafa. Dlhoročný asistent Pavla Hapala sa ujal funkcie hlavného kouča po tom, ako český tréner kývol na ponuku Sparty Praha a vrátil sa do klubovej sféry. "Pocity sú fajn, najpodstatnejšie je, aby sme zvládli dvojzápas a udržali si šancu na záverečný turnaj. Nezostáva nám nič iné, iba zvíťaziť v oboch stretnutiach s Albánskom," vravel Brunegraf na oficiálnej webstránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ). So zvyškom realizačného tímu museli počas týždňa vyriešiť dve zdravotné komplikácie, Andrej Fábry nahradil v nominácii stredopoliarov spoluhráča z FC Nitra Reného Kotríka a pre zranenie opustil mužstvo aj brankár FC Spartak Trnava Martin Vantruba, za ktorého nepovolali záskok a spoliehajú sa na tandem Marek Rodák, Adam Jakubech.

Naopak, do reprezentačnej "dvadsaťjednotky" sa po dlhšom zranení vrátil krídelník Lukáš Haraslín, ktorý sa s touto vekovou kategóriou zoznamoval už v predchádzajúcom cykle. Bol na ME 2017 v Poľsku, kde pôsobí aj na klubovej úrovni v Lechii Gdansk: "Potešilo ma, že tréneri majú vo mne dôveru, dokonca aj napriek tomu, že som nehral osem mesiacov. Verím, že keď nastúpim do zápasového procesu, tak sa všetko bude len zlepšovať. Rozbeh kvalifikácie sme mali dobrý, ale potom prišla nečakaná prehra s Islandom. Tá nás možno zabrzdila aj v dvojzápase so Španielskom. Snáď ukážeme, že sme lepší futbalisti než Albánci."

Albánsko tiež odohralo päť duelov a dosiahlo šesť bodov, Slovensko bude mať prvú príležitosť preskočiť ho v tabuľke už v piatok. Súboj v Tirane bude mať pod taktovkou bulharský hlavný rozhodca Stefan Apostolov, priamy prenos odvysiela TV Dajto. Zverenci Brunegrafa majú deň po zápase na programe ešte tréning v dejisku a potom sa vrátia na Slovensko. Žilinská "odveta" sa uskutoční v utorok 27. marca. "Nálada je dobrá a je dôležité, aby sme držali pokope. Všetko máme vo vlastných rukách a musíme sa s tým popasovať čo najlepšie. Základná úloha je získať šesť bodov," vyhlásil kapitán Jakub Hromada.