Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu

Chalan, do ktorého sa Kelly Clarkson zamilovala na prvý pohľad. Zaspieval Despacito tak, že z toho odpadnete!

WASHINGTON 23. marca - Hit leta 2017 Despacito obletel celý svet. Pieseň si spievajú deti, mladí i starí. Táto veľmi rytmická španielska pieseň dosiahla neuveriteľných 4,9 miliardy zhliadnutí na Youtube.

Zaspieval perfektne

Jorge Eduardo je mladík, ktorý sa prihlásil do americkej speváckej súťaže The Voice. Súťažiacich si tu vyberajú slávne osobnosti ako Alicia Keys či Kelly Clarkson. Jorge zaspieval svetoznámy hit Despacito a Kelly Clarkson skoro odpadla. V momente, ako začala hrať hudba, Kelly stlačila tlačidlo s nápisom „Chcem ťa,“ v sekunde sa zamilovala. Kričala „áno, áno,“ tancovala a spievala spolu so spevákom. Ako jediná stlačila tlačidlo, čo znamená, že Jorge išiel automaticky do jej tímu.

Zaujal by vás spev mladíka natoľko, ako Kelly Clarkson? Posúďte sami.