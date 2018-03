Fialky už čoskoro zaplavia lúky: Málokto vie, že nie sú len krásne, ale priam zázračné aj pre naše obličky a trávenie!

Kristína Jurzová

Voňať fialky odspodu rozhodne nebudete. Nenápadný jarný kvietok prebudí k životu snáď každého. Vedeli to nielen učenci, ale silu fialiek si overili aj naše babky.

Naše babky poznali účinnú silu fialiek. — Foto: TASR/Flickr

BRATISLAVA 22. marca (Dobré noviny) - Kým pre niektorých sú symbolom nastupujúcej jari snežienky, iní si toto ročné obdobie nedokážu predstaviť bez fialiek. Prezradí ich nielen nápadná farba, ale predovšetkým nezameniteľná vôňa, ktorá sa nesie vzduchom široko-ďaleko.

Málokto však vie, že fialka, ľudovo známa aj ako sirôtka, patrí medzi naše najstaršie liečivé bylinky. Zmieňoval sa o nej už grécky botanik Dioscorides či rímsky autor prírodopisnej encyklopédie Plínius, ktorí ju odporúčali voňať pri bolení hlavy. A neboli ďaleko od pravdy. Naši predkovia totiž dobre vedeli, že odvary z fialiek priaznivo pôsobia na naše dýchacie cesty, ale aj na ďalšie zdravotné komplikácie.

Väčšina z nás si túto bylinu predstaví s jej typickou fialovou farbou. Okrem fialky voňavej však poznáme aj fialku lesnú a trojfarebnú. Typické je pre ne to, že rastú ukryté na vlhkomilných tienistých miestach. Zberajú sa všetky ich časti, a to koreň, vňať, listy aj kvety. Kým podzemné časti vyhľadávame na jeseň, v čase kvitnutia by sme sa mali zamerať práve na vňať.

Čo všetko dokážu?

Najviac sa však jednoznačne hovorí o účinkoch sušenej vňaťky z fialky trojfarebnej. Vyrábajú sa z nich rôzne čaje, ktoré obsahujú saponíny, flavonoidy, sliz, triesloviny a alkaloid violín. Tieto látky prečisťujú náš respiračný systém a účinne ho odhlieňujú tým, že podporujú vykašliavanie. Dokážu však skrotiť aj chronický kašeľ a poradiť si s boľavým hrdlom a zachrípnutím.

Fialka voňavá. Foto: TASR – František Iván

Sirôtky majú aj veľmi pozitívne diuretické a metabolické účinky. Prečisťujú sa tak naše vylučovacie cesty, vďaka čomu sa z nášho tela odplavujú škodlivé látky.

Vňať fialky má okrem iného aj tonizujúce účinky, ktoré zaceľujú cievnu stenu zvnútra aj zvonka. Pomáhajú pri poškodeniach pokožky, ako sú drobné rany, ktoré hnisajú či zle sa hoja. Sirôtka zmierňuje aj opuchy. Ocenia ju aj ľudia s aknetickou pleťou, ale aj pacienti trpiaci reumatizmom. A účinne bojuje aj s lupinami, ktoré sa taktiež objavujú s príchodom jari.

Účinná, ale aj škodlivá

Sušené časti fialky sa dajú aj voľne zakúpiť. Môžete si ich však aj nazbierať a nasušiť doma. Buď ich usušíte mechanicky pri teplote 40 stupňov C, alebo ich necháte voľne sušiť dlhší čas. Potrebujete však suché teplé miesto bez prístupu slnka, ktoré z nich vytiahne účinnú vôňu. Skladovať ich treba v komôrke či v špajze.

Už len zaliať vriacou vodou a nechať vylúhovať. Foto: Wikimedia CC

Netreba však zabúdať, že fialka je značne aromatická. Netreba to s ňou preto preháňat. 1 kávovú lyžičku nechávame lúhovať v 2 deci vody zhruba 15 minút. Určite však nie väčšie množstvo a ani nie dlhšie, pretože inak sa môžu objaviť nežiadúce účinky ako zvracanie a nevoľnosť. Nemusíte sa však báť, že budete vďaka nim "voňať fialky odspodu". Jednoducho platí pravidlo, že všetko s mierou. Odvar pite maximálne 2 až 4-krát denne. Nedoporučuje sa však jeho dlhodobé užívanie, ide vyslovene o to, aby ste sa "vystrábili" z neduhov, ktoré sa nás držia ešte aj na jar.