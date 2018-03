Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Novorodeniatko bolo primalé na cestu lietadlom. Bezradný otec s ním zostal na ulici, až kým nezasiahla neznáma babička

Z neznámych ľudí sa v priebehu pár dní stala rodina. Novopečený otec získal pre svoje dievčatko milujúcu babičku.

— Foto: Repro foto cbsnews.com

PHOENIX 22. marca - Priateľstvo medzi dvoma neznámymi vzniklo úplnou náhodou, alebo žeby osud opäť zamiešal karty? Rubin Swift žije v Clevelande. Otec novorodeniatka odcestoval do Phoenixu, aby vyzdvihol svoju štvordňovú dcérku Ru-Andriu, ktorá mu bola zverená do starostlivosti. Problém nastal, keď prišli na medzinárodné letisko Sky Harbor vo Phoenixe. Dozvedel sa, že sa so svojou dcérou nemôže vrátiť domov. V pravidlách leteckej spoločnosti sa totiž uvádza, že lietať môžu deti najmenej 7 dní staré. Nepomohol ani papier z nemocnice, že dieťa je schopné letieť. Z letiska odišiel a netušil, kde so svojou dcérkou strávia nadchádzajúce tri dni. Rubin mal peniaze akurát tak na letenky, ktoré mu však odmietli predať. A tak hrozilo, že s novorodeniatkom skončia na ulici.

Zúfalý otec si našťastie spomenul na Joy Ringhoferovú, dobrovoľníčku z nemocnice, v ktorej sa narodilo dievčatko. Keď si bol Rubin pre svoju dcérku, stretli sa a prehodili pár slov. Nevedel, ako ďalej, a tak po odchode z letiska Joy zatelefonoval. Vyrozprával jej celý príbeh a odpoveď, ktorú započul bola obrovským prekvapením. „Nečakal som, že povie: Idem pre vás a pôjdete ku mne domov. Myslel som si, že nás odvezie do do Clevelandu. Ona nás zobrala k sebe domov, navarila a uistila ma, že je moje dieťa v poriadku,“ spomína Rubin.

Foto: Repro foto cbsnews.com

Nový člen rodiny

O malú Ru-Andriu a jej otca teda bolo postarané ďalšie tri dni, pokiaľ nebolo dievčatko schopné letieť. Žena s obrovským srdcom cítila, že ide o dobrého človeka a musí mu pomôcť. Z dvoch neznámych ľudí sa tak stali výborní priatelia. Keď sa teda otec so svojou dcérkou pobrali domov do Clevelandu Joy sľúbili, že sa určite vrátia. „Dala mi jesť, starala sa o mňa. Je babičkou môjho dieťaťa,“ povedal Rubin. Joy sa stala vďaka náhode členom rodiny už navždy. „Som vďačný,“ priznal dojatý otec.