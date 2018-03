Kristína Jurzová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Opravár vám môže zachrániť život. Vtipné video ukazuje význam remesiel

Remeslo a práca rukami už dávno nie sú podradné. Vlastne ani nikdy neboli. Dokazuje to nielen staré známe porekadlo, ale aj výplatná páska na konci mesiaca a najnovšie aj pútavé vtipné video.

BERLÍN 25. marca (Dobré noviny) - Keď sa dneska opýtate rodičov, čo by mali ich deti v budúcnosti robiť, mnohí z nich odpovedia, že ich vidia ako právnikov, lekárov či manažérov sveta. Každý z nich si predsa želá pre svoje dieťa to najlepšie. Lenže je to naozaj to najlepšie?

Mnohí rodičia si svoje potomstvo idealizujú a nie vždy sa na ne pozerajú dostatočne kriticky. A tak si nie vždy uvedomujú, že ich ratolesť nemá predpoklady liečiť druhých alebo vyhrávať súdne spory. Zato však z neho môže byť skvelý elektrikár, zvárač alebo pracovníčka v logistike, ktorých povolania sa síce spájajú s poriadnou drinou, ale aj zaslúženou odmenou.

Veď už aj naši predkovia dobre vedeli, že remeslo má zlaté dno. Toto staré známe ľudové príslovie konštatuje fakt, že kto je v niečom remeselne zručný, môže si byť istý, že bude mať zaistenú budúcnosť.

A vedia to aj Nemci, ktorí používajú doslovný preklad Handwerk hat goldenen Boden. Prostredníctvom pútavého a zároveň vtipného videa sa preto rozhodli spopularizovať prácu rukami a pritiahnuť viac kvalifikovaných ľudí do tohto poddimenzovaného pracovného sektoru.

Nemci však robia oveľa viac, ako točia videá. Urobili reformy v školstve, už dávno prešli na duálny systém vzdelávania, organizujú viaceré podujatia a programovo pracujú na tom, aby zvýšili povedomie o priemysle a jeho význame. O tejto problematike sa u nich nehovorí už len v krčme pri pive, ale stala sa celospoločenskou témou. Ich snaha prináša ovocie a remeslu sa začalo venovať oveľa viac ľudí. Ba čo viac, do Nemecka sa hrnú za prácou aj ľudia aj zo zahraničia. A áno, aj zo Slovenska...