TASR

Dnes o 13:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenskí futbalisti postúpili do finále King's Cupu

Správu rozširujeme o ďalšie informácie.

Na archívnej snímke Michal Ďuriš — Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bangkok 22. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila vo štvrtkovom stretnutí semifinále turnaja King's Cup v thajskom Bangkoku nad Spojenými arabskými emirátmi 2:1. O úspechu rozhodli góly v závere prvého polčasu, ktoré strelili Albert Rusnák a Michal Ďuriš, v drese SAE skorigoval stav kapitán Ahmed Khalil v 73. minúte.

Zverenci Jána Kozáka sa na prípravnom podujatí predstavia v nedeľňajšom finále. Ich protivník vzíde z druhého štvrtkového zápasu medzi domácim Thajskom a Gabonom (13.30 h SEČ). V nedeľu je najprv od 11.30 na programe duel o tretie miesto, finále sa uskutoční o 14.30 SELČ.

King's Cup - semifinále:

Slovensko - SAE 2:1 (2:0) Góly: 42. Rusnák, 45.+3 Ďuriš - 73. Khalil. Rozhodoval: Gopala Krishnan (Sing.), ŽK: Kiss, Rusnák - A. Hassan zostavy a striedania: Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan (78. Mazáň) - Hrošovský, Lobotka - Mak (66. Mihalík), Duda (72. Kiss), Rusnák - Ďuriš SAE: Eisa - Salem (56. A. Abdulrahman), Marzooq, Khamis, Abbas – M. Hassan (70. Yaslem), M. Abdulrahman – Haikal, A. Hassan – Mohamed (75. Al Akberi), Khalil

Hráči SAE sa od úvodného výkopu sústredili na bránenie, do útočných výpadov sa nepúšťali vo veľkom počte ani vo vysokom tempe. Favorizovaným Slovákom sa preto ťažko presadzovalo k bránke súpera, v prvých minútach zaujali strelecké pokusy Maka a Hubočana, ktoré však z diaľky leteli nad brvno. Ich protihráči prvýkrát zahrozili až po viac než polhodine hry, keď sa po dlhej lopte za obranu dostal do zakončenia Khalil, ktorý nevystrelil presne a slovenský brankár Dúbravka nemusel zasahovať. Kapitán SR Škrtel mal po jednom z osobných súbojov menšie zdravotné problémy, no po krátkom ošetrení mohol pokračovať. Slovákom sa podarilo strelecky presadiť v závere prvého polčasu, keď Hrošovský prihral Rusnákovi, ten potiahol loptu do šestnástky, kde strelou k prvej žrdi prekvapil brankára Eisu a otvoril skóre. V nadstavenom čase sa po rohovom kope SAE dostali Slováci do protiútoku, Lobotka vysunul Maka, ktorý však sám proti presile stratil loptu. Tímu SR sa do prestávky predsa len podarilo zabezpečiť dvojgólový náskok po tom, ako nebránený Ďuriš hlavičkou zužitkoval center Pekaríka z pravej strany.

Tréner Kozák nepristúpil cez polčas k striedaniam, ani obraz hry sa zo začiatku druhého dejstva príliš nezmenil. Slováci mali nahraté a ich protivník sa nehnal bezhlavo za zmazaním manka. Pekarík sa opäť prezentoval nebezpečným centrom, ale Dudovi sa nepodarilo napodobniť Ďuriša a nevyužil ho na ďalší gól v sieti SAE. Slováci pohodlne riadili dianie na trávniku a protihráčov púšťali k Dúbravkovi iba minimálne. Až po hodine hry bol v šanci Khalil, ktorého hlavička skončila vedľa bránky. Nasledujúcu útočnú snahu SAE zlikvidoval nekompromisným sklzom Škrtel, pokiaľ však ázijský tím občas zahrozil, bolo to práve prihrávkami medzi obrancov. Prvé striedanie v mužstve SR prišlo v 66. minúte, keď Mihalík nahradil Maka. Nový muž na ihrisku sa okamžite ocitol v príležitosti po prihrávke Dudu, Eisa zneškodnil jeho strelu. Kozák urobil v 72. minúte druhú zmenu, Kiss prišiel namiesto Dudu. Vzápätí si slovenská obrana nedala dostatočný pozor na jednu zo zriedkavých akcií SAE, Khalil sa po prihrávke striedajúceho Yaslema odpútal od Škrtela a krížnou strelou prekonal Dúbravku. Hráči SAE mali aj ďalšie náznaky, najmä opäť Khalil po vysunutí od Yaslema v nadstavenom čase, ale Slováci im už nedovolili vyrovnať a postúpili do finále.

Ďalší program turnaja King's Cup: