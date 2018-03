TASR

Dnes o 12:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská technická univerzita postupne obnovuje svoje internáty

Po rekonštrukcii internátu Mladá garda STU obnovila aj Študentský domov (ŠD) Jura Hronca a na rade je ŠD Mladosť v Mlynskej doline.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 22. marca (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave postupne obnovuje svoje vysokoškolské internáty. Po rekonštrukcii internátu Mladá garda STU obnovila aj Študentský domov (ŠD) Jura Hronca a na rade je ŠD Mladosť v Mlynskej doline.

Internát Mladá garda je v súčasnosti kompletne zrekonštruovaný. "Na STU sme presvedčení o potrebe investovať do kultúry bývania vysokoškolákov. Preto nečakáme na kroky vlády a investujeme do obnovy internátov z vlastných prostriedkov. Ide to síce pomalšie, keďže financií je málo, ale efekt je vidieť. STU dnes poskytuje študentom ubytovanie už prevažne v novozrekonštruovaných internátoch s rýchlym pripojením na internet," uviedol rektor STU Robert Redhammer.

Zároveň doplnil, že v okolitých krajinách vlády podporujú rozvoj univerzít a tie potom modernými priestormi lákajú k sebe študovať aj Slovákov. "V podstate si tak riešia dlhodobý problém s demografickým poklesom vo vlastnej krajine na úkor Slovenska," poznamenal Redhammer.

Internát Mladá garda stavali študenti podobne ako viaceré vtedajšie stavby mládeže. V máji 1953 prijala vláda rozhodnutie postaviť v Bratislave internát, pričom architekt Emil Belluš mal dva týždne na prípravu projektu. "V lete začalo na stavbe pracovať 690 brigádnikov, študentov a učiteľov, a koncom roka 1953 sa do prvého bloku sťahovali obyvatelia," priblížila manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová. Internát kompletne odovzdali do užívania v roku 1955 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Po rekonštrukcii má internát nové fasády a strechy na všetkých blokoch. Vzhľadom na výtvarné motívy na fasádach rekonštrukcia prebiehala pod dohľadom odborníkov. "Nová je jedáleň a kuchyňa a obnovujú sa študentské izby. Vzhľadom na zvýšený štandard klesla kapacita na 1373 ubytovaných. Pribudli totiž jednoposteľové izby," vysvetlila Settey Hajdúchová. Obnova prebiehala osem rokov, do rekonštrukcie šlo ročne 400.000 až 500.000 eur.

STU okrem Mladej gardy zrekonštruovala i ŠD Jura Hronca. Na tomto objekte sa zateplila fasáda, vynovené sú izby vrátane sociálnych zariadení, pribudol nový nábytok, okná i nová jedáleň a kuchyňa.

Univerzita začala aj s rekonštrukciou ŠD Mladosť v Mlynskej doline. "Obnovená je kompletne ubytovacia časť jedného zo štyroch blokov, v súčasnosti pokračujú práce na druhom bloku. Celková suma rekonštrukcie ŠD Mladosť je 20 miliónov eur," uzavrela Settey Hajdúchová.