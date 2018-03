Michaela Bodyová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Číne rozkvitli čerešne a zábery, ktoré vznikli, sú jedny z najkrajších na planéte

Jar je čarovná. Je to obdobie, kedy sa všetko prebúdza k životu. Jar v Číne má však špeciálne čaro.

PEKING 22. marca - Čerešňové kvety sa väčšinou spájajú s Japonskom. No nielen Japonsku, ale aj Číne dodávajú tieto kvety magické čaro. Krajina je cez jar zaplavená oceánom farebných kvetov, ktoré by ju mali spestrovať až do konca apríla.

Turisti z celého sveta cestujú hodiny, aby mohli aspoň na chvíľu zazrieť túto krásu. V Kunmingskej ZOO sa odohráva 19. ročník Cherry Blossom Festival, ktorý začal 7. marca a potrvá do 7. apríla. Festival obsahuje vyše 5000 kvitnúcich čerešní a jabloní.

Čerešnová jar v Číne je dôkazom toho, že život je obklopený neobyčajnou farebnosťou a pestrosťou.

