Dievčatko sa na tréningu svojej sestry nudilo. Išlo sa prejsť a v blate objavilo niečo, čo zmení život celej jej rodine

Miliónov rokov starý nález zmenil šesťročnému dievčatku život. Nevinná hra sa tak zmenila na nezabudnuteľný zážitok.

BEND 22. marca - Nevinná hra na futbalovom ihrisku sa z ničoho nič zmenila na nečakanú situáciu. Iba 6-ročnej Naomi sa podaril úžasný objav. Počas tréningu svojej sestry sa dievčatko išlo prejsť, keď si v jednom momente čuplo a z nečistoty na zemi zdvihlo malú skalu. Nález dievčatku pripomínal jej detský náhrdelník. Situácia sa odohrala začiatkom októbra minulého roka. Rodina nálezkyne zistila, že ide o fosíliu starú 65 miliónov rokov. „Ona to vedela okamžite,“ spomína na reakciu svojej dcéry Naomin otec.

Vysvitlo, že fosília pochádza z morského tvora, ktorý žil pred miliónmi rokov v dobe dinosaurov. Táto skutočnosť sa potvrdila, avšak mnohým nejde do hlavy, že sa vzácny nález objavil v Oregone. Fosília amonitu nie je v meste Bend bežná, tvrdí to riaditeľ paleontologických zbierok Múzea prírodných a kultúrnych dejín Univerzity v Oregone, Greg Retallack. V niektorých prípadoch sa cena takýchto amonitov šplhá do výšky 40 až 50 tisíc dolárov.

Greg Retallack si myslí, že nález pre mladú dušu môže znamenať veľa. „Takto všetci začíname,“ povedal. Aj jeho kariéra paleontológa sa začala pred 60 rokmi. Svoj prvý nález objavil na pláži, keď mal len šesť rokov. Nie je síce isté, aká budúcnosť čaká dnes už sedemročnú Naomi, teraz sa ale teší zo svojho prvého úspechu. „Bola veľmi nadšená, že fosíliu objavila,“ povedal Naomin otec. „Je to jediná osoba z rodiny, ktorej sa podaril takýto objav,“ priznal. Retallack dúfa, že raz Naomi uvidí, ako študentku v paleontologickom programe Oregonu.