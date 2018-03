Nikoleta Bugalová

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Keď je práca poslaním: 94-ročná ruská gynekologička pomáha deťom na svet už 72 rokov

Žena, ktorá pomáha deťom dostať sa na svet už neuveriteľných 72 rokov.

Bratislava/Moskva 25. marca - Tak tomuto sa povie celoživotné poslanie. Neuveríte, ale na svete existuje 94-ročná žena, ktorá pracuje ako gynekologička už 72 rokov. Práca lekárov je naozaj poslaním. Na svojich pleciach nesú obrovskú zodpovednosť. V snahe pomôcť ľuďom a zachrániť ich životy sú schopní obetovať hodiny spánku, sú schopní premôcť svoj hlad či obetovať svoj voľný čas, len aby mohli pomôcť ľuďom a zachrániť im život.

Roza nenosí do práce iné topánky ako lodičky

Roza Gavrilovna je gynekologička, ktorá sa svojej profesii venuje už celých 72 rokov. Pracuje v permskej nemocnici v Rusku. Pacienti či ostatní pracovníci nemocnice ju obdivujú nielen kvôli jej práci, ich srdcia si získala i tým, že vo svojom pokročilom veku nosí do práce topánky na vysokom podpätku:„Skúšala som nosiť aj iné topánky, ale necítila som sa pohodlne. Bolia ma v nich nohy,“ povedala 94-ročná gynekologička. A navyše nikdy nepoužíva výťah.

Studnica vedomostí

Štúdium medicíny ukončila v roku 1945, začala zbierať skúsenosti a rozvíjať svoju lekársku intuíciu, čo z nej v súčasnosti robí medzi kolegami studnicu vedomostí. V nemocnici je považovaná za špičkovú odborníčku vo svojom odbore. V nemocnici bolo bežné, že tie najzložitejšie a najkomplikovanejšie prípady preberala vždy lekárka Roza.

Načo ešte nedá Roza dopustiť?

Okrem lodičiek nedá Roza dopustiť na rôzne druhy lekárskych klobúčikov. Roza je podľa okolia žena, ktorá je vždy upravená. Ak by ste sa Rozy opýtali, čo je jej liek na mladosť odpovedala by vám:„Pohyb je život. Iba to mi pomáha udržiavať si čistú myseľ a dáva mi silu vkladať všetku pozornosť a energiu do toho čo robím.“ Týmto heslom sa Roza riadi naplno. Možno sa to zdá byť neuveriteľné, ale za svoju lekársku prax bola práceneschopná iba dvakrát.

Deti, ktoré Roza odrodila

Faktom je, že Roza odrodila nespočetné množstvo detí, niektoré z nich sú už v pokročilom veku:„Len si to predstavte, raz v mladosti som odrodila dieťa jednej milej ženy a to dieťa má dnes 60 rokov,“ smeje sa Roza. Novým moderným vymoženostiam sa bráni, tvrdí, že za jej mladých čias o takých zdravotníckych pomôckach mohli lekári len snívať. Aj v dnešnej dobe Roza nespochybňuje lekárske poslanie, naopak velebí ho: „Viete si predstaviť, koľko druhov a odtieňov majú jednotlivé choroby? Aké je niekedy zložité zistiť ich hlavnú príčinu? A akú radosť prežívate, keď takáto choroba začne ustupovať! Môj celý život bol postavený okolo mojej milovanej práce. Nemohla by som žiť inak!“

Príklad pre mnohých lekárov

Roza je človek, ktorý si zaslúži veľký obdiv. Jej obeta a láskavosť priniesla na svet mnoho krásnych zdravých detí. Pre lekársky svet bude táto žena vždy nenahraditeľná.