Dnes o 09:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Venerovského memoriál vo Vysokých Tatrách zapíše už svoj 54. ročník

Na štart by sa mala postaviť vyše stovka pretekárov, ktorí si zmerajú svoje fyzické sily v behu na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a v obrovskom slalome.

Vysoké Tatry Bielovodská dolina — Foto: TASR - Milan Kapusta

Tatranská Lomnica 22. marca (TASR) – Lesníci si aj tento rok zmerajú sily na lyžiach, ich presnú mušku, ako aj kondíciu opäť preveria Majstrovstvá lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou. "V poradí 54. ročník Venerovského memoriálu sa uskutoční od nedele 25. marca do utorka 27. marca v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese," informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP), ktoré sú organizátorom podujatia.

Súťažiť budú lesníci zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Na štart by sa mala postaviť vyše stovka pretekárov, ktorí si zmerajú svoje fyzické sily v behu na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a v obrovskom slalome. ŠL TANAP sa tentoraz chystajú reprezentovať 13 pretekári. "Dúfam, že nám bude priať nielen počasie, ale i šťastena a naši zástupcovia si v konkurencii svojich kolegov vybojujú popredné miesta. Keďže takmer každý rok zápasíme s nedostatkom snehu, uvažujeme nad tým, že by sme termín pretekov posunuli na skorší dátum, aby si pretekári zasúťažili za skutočne ideálnych zimných podmienok," uviedol predseda organizačného výboru pretekov a riaditeľ ŠL Pavol Fabian.

Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania nevyhnutne musia zvládať aj pohyb na lyžiach. Tie sú aj dnes neodmysliteľnou pracovnou pomôckou lesníkov v náročných horských podmienkach. Využívajú ich napríklad pri starostlivosti o zver, zisťovaní stavu lesa či kontrole pohybu iných osôb počas sezónnej uzávery značkovaných turistických chodníkov.

"Myšlienka usporiadať oficiálne preteky lesníkov z celého Československa skrsla ešte v roku 1946. Za zakladateľov Venerovského memoriálu sa považujú vtedajší poprední slovenskí lesníci Štefan Grandtner, Gabriel Mazúr, Mikuláš Michelčík st., Jozef Müller, Martin Lehotský, Milan Hirš, Ján Cigáň a Martin Užík," dodala Petránová. Takmer všetky ročníky sa uskutočnili v Tatrách, prevažne na Štrbskom Plese. Až do roku 1992 bolo podujatie považované za čisto mužskú záležitosť, odvtedy na stupňoch víťazov pravidelne stoja aj lesníčky. Preteky sú pamiatkou na Dimitrija Venerovského, lesného inžiniera a taxátora v oblasti Tatier z vtedajšieho riaditeľstva štátnych lesov v Liptovskom Hrádku. Zahynul počas Slovenského národného povstania pri Podsuchej nad Ružomberkom.