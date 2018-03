Prehliadku francúzskeho filmu Créme de la Créme otvára Prísľub úsvitu

TASR

Prehliadka sa v hlavnom meste uskutoční do 28. marca v rámci Mesiaca frankofónie a počas marca a apríla aj v ďalších 20 mestách, celkovo v 28 kinách po celom Slovensku.

Bratislava 22. marca (TASR) - Životopisná dráma Prísľub úsvitu (r. Eric Barbier), inšpirovaná majstrovským dielom jedného z najvýznamnejších románopiscov 20. storočia Romaina Garyho, štartuje vo štvrtok v Bratislave prehliadku súčasného francúzskeho filmu. Otvárací film 5. ročníka Créme de la Créme je hereckým koncertom Pierra Nineyho v úlohe spisovateľa a Charlotte Gainsbourg, ktorá stvárnila jeho dominantnú matku. Prehliadka sa v hlavnom meste uskutoční do 28. marca v rámci Mesiaca frankofónie a počas marca a apríla aj v ďalších 20 mestách, celkovo v 28 kinách po celom Slovensku. Tento rok premietne 24 francúzskych filmov, z toho polovicu v slovenskej premiére.

Po prvý raz sa divákom predstaví iránska režisérka žijúca vo Francúzsku Sou Abadi (1968). Dcéra komunistu a pravičiarky odišla žiť do Francúzska, keď mala 15 rokov. Po rokoch vedeckých štúdií ju začala priťahovať antropológia a etnografická kinematografia Jeana Roucha. Bola fascinovaná filmom a rozhodla sa venovať strihu. V roku 2000 sa vrátila do Iránu, kde pol roka nakrúcala dokument SOS á Téhéran. Sou Abadi v Bratislave osobne uvedie svoj film Niekto to rád zahalené. Komédiu o úskaliach lásky Iránčana Armanda a Arabky Leily, študentov politológie v Paríži predstaví slovenskému publiku hneď dvakrát. "Bratislavskí návštevníci Créme de la Créme budú mať možnosť stretnúť sa s režisérkou osobne v piatok (23. 3.) o 19.00 v Kine Lumiére. Do Kina Film Europe príde Sou Abadi privítať divákov snímky Niekto to rád zahalené v sobotu (24. 3.) o 18.15," TASR informovala Dagmar Krepopová, PR manažérka prehliadky, ktorú organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Film Europe.

Program tvorí päť sekcií. Créme Premiéry ponúknu film, ktorý otváral minuloročný festival v Cannes Ismaelove prízraky (r. Arnaud Desplechin) - nepredvídateľný príbeh ľúbostného trojuholníka s Mathieu Amalricom, Marion Cotillard a Charlotte Gainsbourg v hlavných úlohách. Diváci sa môžu tešiť aj na film oscarového režiséra Michela Hazanaviciusa Obávaný s príbehom slávneho režiséra Jeana-Luca Godarda. Filmy o slávnych francúzskych umelcoch figurujú tiež v sekcii Créme Art, ktorá uvádza snímky Gauguin (r. Edouard Deluc) s Vincentom Casselom v hlavnej úlohe, Rodin (r. Jacques Doillon) a Renoir (r. Gilles Bourdos).

Bratislavská časť Týždňa francúzskeho filmu sa koná v kinách Film Europe, Lumiére, Mladosť, francúzske filmy sa budú premietať aj v Berlinke SNG a Cinemax Bory.