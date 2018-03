TASR

NHL: Koivula súhlasil s podmienkami zmluvy od NY Islanders

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 21. marca (TASR) - Fínsky hokejový útočník Otto Koivula súhlasil s podmienkami trojročnej nováčikovskej zmluvy, ktorú mu ponúkol tím NHL New York Islanders. Oznámila to oficiálna webová stránka "ostrovanov".

Koivula odohral v prebiehajúcej sezóne v domácej súťaži 53 zápasov v drese Ilvesu Tampere, v ktorých nazbieral 27 bodov (9+18). Koivulu draftovali Islanders pred dvomi rokmi vo 4. kole ako 120. v poradí.