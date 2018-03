TASR

Dnes o 21:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hádzanárky SR vyhrali v Taliansku, v kvalifikácii ME získali prvé body

Na snímke hráčky Slovenska, vľavo tréner Dušan Poloz. — Foto: TASR/František Iván

Follonica 21. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky získali v druhej fáze kvalifikácie ME 2018 prvé dva body. V dueli 2. skupiny vyhrali v stredu na palubovke outsidera skupiny Talianska tesne 21:20 a v tabuľke im patrí priebežne tretia priečka.

Slovenky sa s rovnakým súperom stretnú opäť v sobotu 24. marca o 15.00 h v Šali. Na čele skupiny je s plným ziskom Čierna Hora, ktorá vyhrala v Poľsku 26:20. Na európsky šampionát do Francúzska postúpia prvé dva celky a najlepší tím z tretích miest kvalifikačných skupín.

2. skupina druhej fázy kvalifikácie ME 2018 Taliansko - Slovensko 20:21 (8:6) Najviac gólov Talianska: Niederwieserová 5, Fantonová a Del Balzová po 4. Zostava a góly SR: Medveďová, Gubiková - Holešová 5, Školková 2, Szarková 6/1, Minárčiková 1, Rajnohová 4, Patrnčiaková, Fiľková-Trehubová 1, Rechtorisová, Habánková, Bujnochová 2, Rebičová, Pócsíková, Kišíková, Olšovská. Rozhodovali: Cabrejas, Sanchez (obaja Šp.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 1/1 - 1/1

V súboji dvoch celkov bez bodového zisku otvorila skóre v 2. minúte Szarková a Slovenky mali v úvodnej štvrťhodine mierne navrch. Na druhej strane kontrovala najmä Niederwieserová, ktorá dala prvé tri góly Talianok a v 12. minúte znížila na 3:4 z pohľadu domácich. Favorizovaný slovenský tím si udržiaval náskok, v 20. minúte zvýšila Rajnohová na 6:4. Záverečná desaťminútovka prvého polčasu ale ekipe trénera Poloza absolútne nevyšla, jeho zverenky už brankárku Prünsterovú neprekonali ani raz a v polčasovej prestávke prehrávali o dva góly 6:8.

Do druhého polčasu vstúpili lepšie Slovenky, v bránke sa predviedla Medveďová a dva góly Bujnochovej za sebou znamenali vyrovnanie na 8:8. Hosťujúci tím sa po dlhšom čase dostal opäť do vedenia v 38. minúte, keď rýchly protiútok zakončila presne Holešová - 9:10. Talianky ale odpovedali dvoma presnými zásahmi a tesný náskok si držali aj v 44. minúte po góle pivotky Cappellarovej na 14:13. Slovenky otočili skóre v 48. minúte, keď sa zo sedemmetrového bodu presadila Szarková (14:15). Holešová v 52. minúte za stavu 16:16 netrafila prázdnu bránku súpera, ale tri minúty pred koncom premenila brejk na 19:18. Slovenky si v dramatickej koncovke tesný náskok udržali a zostali v hre o postup na ME.

Hlasy po zápase:

Dušan Poloz, tréner SR: "Mali sme zápas pod kontrolou, len škoda, že nedokážeme využiť vyložené šance. Mohli sme vyhrať väčším rozdielom. Kvôli tomu sme potom zneisteli. Ale teší ma, že tím dokázal zápas vydrieť, to je na tom pozitívne. Zápasy, v ktorých sme favoritom, nám nejdú už dlhšie."

Martina Školková, SR: "Som rada, že sme vyhrali, lebo nám robila problémy streľba. Ale našťastie sme hrali dobre v obrane. Verím, že v odvete v Šali nám to pôjde lepšie."

Monika Rajnohová, SR: "Z hľadiska obrany sme zápas zvládli, ale určite sa musíme zlepšiť v útoku. Ten bol dnes podpriemerný. Musíme sa v tomto smere zlepšiť."