TASR

Dnes o 21:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V NHL sa možno o bránení v hre brankárovi nebude rozhodovať na ľade

Posledné slovo o tom, či niekto bránil brankárovi v hre tak, že mu to znemožnilo zákrok, bude mať rozhodcovská rada v Toronte.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 21. marca (TASR) - Zámorská NHL by ešte pred začiatkom play off mohla prijať pravidlo o bránení v hre brankárom. Posledné slovo o tom, či niekto bránil brankárovi v hre tak, že mu to znemožnilo zákrok, bude mať rozhodcovská rada v Toronte.

Generálni manažéri klubov o tom rozhodli na svojej schôdzi na Floride. Počas zápasov bude v rade prítomný vždy niektorý zo súčasných alebo bývalých rozhodcov. K zavedeniu nového pravidla je potrebný súhlas hráčskych odborov NHLPA, ale aj súhlas súťažného výboru ligy a aj Rady guvernérov. Informoval o tom oficiálny web profiligy.