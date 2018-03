TASR

Amatérski filmári predstavia svoju tvorbu na súťaži Cineama v Nitre

V priestoroch Krajského osvetového strediska sa bude konať 22. marca od 15. hodiny.

Nitra 21. marca (TASR) – Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravilo súťažnú prehliadku amatérskych filmov Cineama. V priestoroch strediska sa bude konať 22. marca od 15. hodiny.

Do aktuálneho ročníka súťaže je prihlásených 17 filmov v troch vekových kategóriách autorov. "Návštevníci môžu vidieť animovaný film, videoklipy, hrané filmy, krátke minútové filmy, experimentálny film a osem dokumentov. K jednotlivým filmovým dielam sa bude konať rozborový seminár, po ktorom bude nasledovať vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov," uviedla Zdenka Smrečková z KOS.

Ako pripomenula, ocenení autori postupujú so svojimi filmami do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 24. apríla v Komárne. "Tí, ktorí uspejú aj v tomto kole, sa opäť stretnú v Nitre na celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa bude realizovať od 8. do 10. júna v Mlyny Cinemas v Nitre," povedala Smrečková.

Cineama je najstaršou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Ponúka možnosť verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby a pomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov. "Zároveň vytvára priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti mládeže a dospelých a ponúka priestor na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania," dodala Smrečková.