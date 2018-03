Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Kočíky sú moderným výmyslom a pre deti neprirodzené. Ak budete nosiť vaše dieťa v šatke, v dospelosti sa vám poďakuje

Majú podobné názory na výchovu aj na podnikanie. Vďaka Barbore a Slávke môžu rodičia nosiť svoje dieťatko neustále pri srdci.

Sestry Barbora a Slávka sa pustili do spoločného biznisu — Foto: Archví Sestrice

BRATISLAVA 21. marca - Byť rodičom je snáď ten najväčší dar, aký môže človek v živote dostať. Je to však aj jedna z najdôležitejších a najťažších úloh. Výchova je občas náročná a pýta si veľa trpezlivosti a lásky. Našim ratolestiam predsa chceme najlepšie od momentu, kedy ich prvýkrát chytíme do náručia. Vedeli to aj sestry Barbora a Slávka. Obe sú zástankyňami nosenia detí v šatkách. Kontakt so svojim drobčekom je pre ne dôležitý a prirodzený. Aj vďaka tomu sa im vnúkla myšlienka, zaplniť dieru na slovenskom trhu a tak si založili firmu, ktorá vyrába kvalitné a dnes obľúbené šatky na nosenie detí.

Pre Dobré noviny sestry prezradili detaily o ich spoločnom podnikaní a potvrdili, že keď človek tvorí s láskou, chuťou a presvedčením, je to to najlepšie rozhodnutie.

Na začiatok by ste sa našim čitateľom mohli predstaviť a prezradiť, ako ste dostali k výrobkom pre deti?



Sme dve sestry (Barbora a Slávka), ktoré sa v podobnom čase stali aj mamičkami. Obe sme inklinovali k podobnému štýlu výchovy – kontaktnému rodičovstvu a svoje deti sme nosili od malička. Páčilo sa nám, že sú pri tom spokojné, menej plačú a bolo to aj veľmi praktické. Postupne sme skúšali rôzne šatky, nosiče a nosiace pomôcky, až sa jedného dňa naskytla otázka, prečo aj na Slovensku nemáme žiadnu značku tkaných šatiek na nosenie detí. Tak sme začali pátrať a zisťovať, či by bolo možné takúto šatku vyrobiť.

Foto: Archív Sestrice

Prezradili ste nám, že ste sestry. Ktorá z vás ale prišla s nápadom založiť si vlastnú firmu s názvom Sestrice? A čomu všetkému sa venujete?



Ja, Slávka (mladšia) som prišla s nápadom začať vyrábať šatky, Barbora (staršia) sa do toho zahryzla a pátrala po dodávateľoch. Názov vymyslel Matúš, Barborin manžel. Vhodnú tkáčovňu, ktorá bola schopná nám utkať látku s požadovanými vlastnosťami, sme našli až v Čechách. Venujeme sa výrobe tkaných šatiek na nosenie detí. Takáto šatka musí byť dostatočne pevná, ale zároveň pružná v diagonálnych smeroch, aby sa dokonale prispôsobila dieťatku a zároveň netlačila rodiča. Šatka sa preto nedá ušiť z hocijakej metráže. Nebola by pohodlná. Šatky sa vyrábajú z rôznych materiálov. V ponuke máme základné kúsky zo 100% bavlny, ale aj luxusnejšie šatky s prímesami hodvábu, ľanu, merino vlny a iných materiálov. Tieto dodávajú šatke pridané vlastnosti. Zlepšujú termoreguláciu, pevnosť, pružnosť a podobne. Okrem výroby sa intenzívne venujeme aj poradenstvu a osvete nosenia. Usporadúvame rôzne workshopy pre budúcich rodičov, alebo letné pikniky v parku, kde si mamičky môžu šatky skúšať, poradiť sa a naučiť sa viazať. Práve teraz prichádzame na trh aj s našou novinkou, a to ergonomickými nosičmi, ktoré sú ušité zo šatkoviny Sestrice. Ich vývoju sme venovali veľa času a máme na ne veľmi dobré ohlasy.

Foto: Archív Sestrice

Názory na nosenie detí v šatkách sú rôzne. Niektorí sú striktne proti, iní si šatkovanie nevedia vynachváliť. Stretávate sa aj vy s názormi, ktoré zatracujú tento spôsob prenášania detí? Ako by ste ľudí presvedčili o opaku?

Nosenie nie je módnym trendom, bolo tu odjakživa, iba sa v posledných 100 rokoch z našej kultúry vytratilo. Väčšina sveta svoje deti však stále nosí. Kočíky sú len vo „vyspelých" krajinách. Dieťatko sa rodí s prirodzenou potrebou kontaktu. Hneď po pôrode je telo matky ideálnym miestom pre novorodenca. Poskytuje mu možnosť regulácie telesných funkcií, ako je termoregulácia, dýchanie, srdcový rytmus a uspokojovania väčšiny potrieb. V šatke dieťatko zaujme prirodzenú fyziologickú polohu. Jeho chrbátik je mierne zaguľatený, ako tomu bolo aj v brušku, nôžky má v tvare písmena M. Táto polohe je pre dieťatko nie len prirodzená, ale aj zdravá. Pozitívne vplýva na fyziologický vývin bedrových kĺbov a chrbtice.

Negatívne reakcie zväčša prichádzajú od ľudí, ktorý s nosením nemajú skúsenosť a je to pre nich niečo nové, boja sa toho a automaticky to zavrhnú. Veľa ľudí však po vlastnej skúsenosti zmení názor. Počas nosenia sa okrem iných hormónov totiž vyplavuje aj oxytocín, hormón lásky. Rodičia si tak tento kontakt užívajú tiež. Niekedy sa ľudia obávajú, že dieťa si zvykne a bude sa chcieť nosiť do maturity. Táto obava je však úplne zbytočná. Dieťatko je na nosenie zvyknuté už z bruška, keď túto svoju potrebu naplní, sama odznie a dieťatko sa prirodzene osamostatní.

Predsa len pokožka detí je jemnejšia a pri použití materiálov treba dbať na kvalitu. Aké látky používate a kde ich nakupujete? Ovplyvňujú módne trendy aj materiály?



Látky si dávame tkať sami, teda nenakupujeme metráž. Používame iba európske certifikované priadze, ktoré sú vhodné pre deti do troch rokov a teda spĺňajú tie najprísnejšie normy. Módne trendy ovplyvňujú skôr farebnosť a dizajny. Materiály sú žiadané vzhľadom na ročné obdobia. V lete mamičky hľadajú chladivé prímesy, ako ľan, hodváb, bambus alebo tencel. V zime je veľmi obľúbená vlna merino. Tá je jemná, príjemne hrejivá, ale človek sa v nej nespotí.

Proces? Predstava nás, ktorí si už kúpime hotový výrobok je asi veľmi jednoduchá. Veď ide „iba o kus látky". Je nám jasné, že táto predstava sa radikálne líši od reality. Mohli by ste nám teda priblížiť proces výroby a koľko približne trvá?

Od nápadu k samotnej šatke to trvá niekoľko mesiacov. Je potrebné zohnať priadzu, prípadne ju nafarbiť. Každej šatke predchádza niekoľko prototypov, kde skúšame väzby, kombinácie a vyberáme to najlepšie. Potom sa natká finálna látka, ktorú si striháme, krajčírky ju obšijú a následne šatku fotíme, prezentujeme a predávame. S nosičmi je to samozrejme o niečo zložitejšie. Tam vývoj finálneho strihu trval takmer 1,5 roka a je náročnejší aj na použité komponenty.

Foto: Archív Sestrice

Do akého veku dieťaťa je možné ho nosiť v šatke? Rozlišujú sa veľkostne?

Dieťatko sa v šatke môže nosiť dovtedy, kým to vyhovuje jemu a rodičovi. V šatke alebo nosiči sa bez problémov nosia aj 3-4 ročné deti. Samozrejme nie denne, ale v prípade potreby na výletoch, či dlhších túrach. Šatku si vyberá rodič podľa svojej konfekčnej veľkosti. Vek a váhu dieťatka môžeme zohľadniť pri výbere tiež. Niektoré šatky sú tenučké a jemné, aby sa pekne prispôsobili malému telíčku novorodenca. Iné sú pevnejšie, hustejšie tkané, majú vyššiu gramáž, teda váhu tkaniny na meter štvorcový a lepšie rozložia váhu staršieho dieťatka.

Šatka alebo kočík? Ako ste na tom vy?

My sme prevažne nosiace. Barbora úplne, ja už teraz pomenej, pretože mám väčšie deti. Rodičia by toto rozhodnutie mali robiť na základe toho, čo vyhovuje im a ich bábätku. Niektoré deti, najmä tie maličké, kočík proste netolerujú, potrebujú intenzívny fyzický kontakt a separácia im spôsobuje stres. V takom prípade je jednoduchšie s nimi nebojovať a dopriať im, čo potrebujú. Tak bude spokojné dieťa a v konečnom dôsledku aj mama. Iné nemajú problém tolerovať striedanie týchto dvoch pomôcok. A napokon, každé dieťa dorastie do veku, kedy si užíva vozenie v čomkoľvek s kolesami.

Obe ste certifikované poradkyne v oblasti nosenia detí. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Máme absolvovaných niekoľko kurzov ukončených certifikátom, ktorý vydalo občianske združenie Mamila, aby sme dokázali rodičom citlivo a najmä správne poradiť. Čo je však omnoho dôležitejšie sú samotné skúsenosti s nosením a poradenstvom, ktoré sme za tie roky získali, to sa na žiadnom kurze nenaučíme.

Na záver nám prezraďte, aké máte plány do budúcna?

Momentálne máme plné ruky práce s nosičom, ktorý uvádzame na trh. Samozrejme pracujeme aj na nových letných šatkách a tešíme sa, že keď sa trošku oteplí, znova obnovíme tradíciu letných piknikov, kde sa môžeme stretávať s nosiacimi rodičmi.