MS v krasokorčuľovaní: Rajičová po dvoch pádoch bez finále

Po dvoch pádoch pri trojitom lutzi a v krokovej pasáži dostala od rozhodcov iba 49,87 bodov.

Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová. — Foto: TASR/AP

Miláno 21. marca (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová nezvládla na majstrovstvách sveta v Miláne stredajší krátky program žien. Po dvoch pádoch pri trojitom lutzi a v krokovej pasáži dostala od rozhodcov iba 49,87 bodov a bude tak chýbať vo voľných jazdách.

Do nich z 37 sólistiek postúpi 24, no v piatok budú bez šiestej ženy uplynulých dvoch ME, resp. štrnástej zo ZOH 2018 v Pjongčangu.