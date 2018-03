TASR

Dnes o 14:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave sa zmenili názvy zastávok MHD. Niektoré vozidlá však stále hlásia zastávky po starom

Dôvodom premenovania názvov desiatok zastávok bolo podľa dopravného podniku sprehľadnenie cestovania a zjednodušenie orientácie.

Ilustračná snímka — Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 21. marca (TASR) – V krátkej dobe by už mali byť vo všetkých vozidlách bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) hlásené premenované zastávky. Nové názvy desiatok zastávok platia od pondelka (12.3.), avšak i v súčasnosti niektoré z vozidiel hlásia ich pôvodný názov.

"Hlásiče v nových vozidlách sa prehrávajú online, tie sú už nastavené. V starých vozidlách to online nefunguje, preto je potrebné urobiť to ručne, čo sa nastavuje postupne," uviedla pre TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová. Dokončené to má byť v najbližšej dobe, rovnako ako aj ručné prehrávanie informačných tabúľ vo všetkých vozidlách. A to ako v starých, tak aj nových vozidlách.

Hovorkyňa síce pripúšťa, že s nastavovaním nových názvov sa mohlo začať v predstihu, teda pred termínom oficiálnych zmien názvov zastávok, pre cestujúcu verejnosť by to však mohlo spôsobiť komplikácie. "Nechceli sme cestujúcim poskytovať nové názvy v hlásení predčasne," doplnila Volfová.

Dôvodom premenovania názvov desiatok zastávok bolo podľa dopravného podniku sprehľadnenie cestovania a zjednodušenie orientácie. Išlo hlavne o rozšírenie univerzálnych názvov, odstránenie neaktuálnych a komerčných názvov a spoločné názvy pre prestupné uzly.

Niektoré zastávky, ktoré niesli neaktuálny názov, dostali pomenovanie podľa najbližších ulíc. Príkladom je zastávka Park kultúry, ktorá sa zmenila na Kráľovské údolie. V niektorých prípadoch sa opravili chybné názvy, prípadne sa z názvu odstránila jeho komerčná časť, keďže zmluva na komerčné názvy časom vypršala.

Zároveň zastávky v prestupných uzloch dostali spoločné pomenovanie. Príkladom sú zastávky Žilinská a Štefanovičova s novým názvom Úrad vlády SR, alebo zastávky Čachtická a Detvianska pod novým názvom Cintorín Rača.