Vo finálovom 9. kole SP by mali zažiariť Kuzminová i Fourcade

Na archívnej snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. — Foto: TASR - Michal Svítok

Ťumeň 21. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová sa v rodnom meste Ťumeň pokúsi zavŕšiť unikátnu sezónu s tromi olympijskými medailami, zlatom a dvoma striebrami, aj seriálovo. Ak sa jej vízia vo finálovom 9. kole Svetového pohára naplní, mala by sa stať vlastníčkou veľkého krištáľového glóbusu a pridať k nemu aj bonusy v podobe prvenstiev za šprint a stíhacie preteky.

Celkové prvenstvo je na dosah ruky. Náskok 41 bodov by mal byť dostatočný, ak sa zoberie do úvahy súčasná forma, u Kuzminovej je oslnivá, u prenasledovateľky Fínky Kaisy Mäkäräinenovej spochybňovaná. Bojuje sa ešte o 180 bodov, a to je absolútna porcia, ktorú by si na konto pripísala víťazka vo všetkých troch pretekoch. Pri tejto matematike by mohla zaútočiť aj Bieloruska Darja Domračevová s mankom 86 bodov, alebo Nemka Laura Dahlmeierová s -112. Šancu však majú len v tom prípade, ak Kuzminová, ktorá má všetko vo vlastných rukách, výsledkovo úplne vypne.

V doterajšej kariére Kuzminová ešte nikdy nezískala v SP prvenstvo, či už za disciplínu, alebo celkove. Dvakrát skončila v prvej trojke, v mass štarte druhá a v hodnotení vytrvalostných pretekoch tretia, v oboch pred štyrmi rokmi. Teraz, ak sa nič nepredvídané nestane, by mala na prvenstvo premeniť šprint, v ktorom vedie taktiež s jasným náskokom 41 bodov. Teoreticky by ju mohla Domračevová preskočiť, ak by však aj Bieloruska v Ťumeni šprint vyhrala, Kuzminová by musela skončiť nie lepšie ako 22.

Väčšia dráma by sa mohla odohrať v stíhacích pretekoch, v ktorých Kuzminovú od Dorothey Wiererovej delí 24 bodov. Ak by Talianka zvíťazila, Kuzminová musí skončiť minimálne siedma. V pretekoch s hromadným štartom sa pred Ťumeňom zoradili na čele so zhodným počtom bodov 178 hneď dve biatlonistky Mäkäräinenová a Dahlmeierová a s najväčšou pravdepodobnosťou na piedestál vystúpi jedna z nich, ak však zlyhajú, šanca sa otvorí najmä pre Nemku Hinzovú.

Medzi mužmi nastala v športovom centre Perla Sibíru podobná situácia, Francúz Martin Fourcade má k svojmu siedmemu celkovému prvenstvu veľmi blízko, od Nóra J.T. Boea ho delí 49 bodov. Ak Francúz veľký krištáľový glóbus získa, prekoná tým aj legendárneho Oleho Einara Björndalena so šiestimi triumfami. Nór si prvenstvá pripisoval od sezóny 97/98 až do 08/09, Francúz nepretržite v jednej sérii od 12/13. Šprint s najväčšou pravdepodobnosťou ovládne J.T.Boe (+31 bodov pred Fourcadom), stíhacie preteky zasa Francúz (+26 bodov pred Nórom) a 'mass' Fourcade (+54 bodov pred Boeom). Aj tieto fakty svedčia o ich dominancii, ku ktorej treba pridať aj jeden výstižný, obaja so zhodným počtom bodov zvíťazili vo vytrvalostných pretekoch, ktorých hodnotenie sa ukončilo už v predstihu. Pre Fourcada, ak dotiahne úsilie v Ťumeni štyrikrát do pravdepodobného víťazného konca, by zbierka malých, či veľkých krištáľových glóbusov dosiahla jubilejnú tridsiatku, ten premiérový mu patril v sezóne 2009/10 za stíhacie preteky.