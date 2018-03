V Rimavskej Sobote môže vzniknúť futbalová akadémia

TASR

Spoluprácu pri založení a prevádzkovaní klubu ponúkol mestu maďarský klub DVTK Miškovec v zastúpení spoločnosti Borsodsport Invest KFT Miškovec.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Rimavská Sobota 21. marca (TASR) – Výchovu futbalových talentov na juhu stredného i východného Slovenska a fungovanie futbalového klubu v Rimavskej Sobote by v budúcnosti mohla zabezpečovať nová futbalová akadémia. Ako na marcovom zasadnutí tamojšieho mestského zastupiteľstva (MsZ) informoval poslanec a konateľ Mestského športového klubu (MŠK) Rimavská Sobota Miroslav Bitala, spoluprácu pri založení a prevádzkovaní klubu ponúkol mestu maďarský klub DVTK Miškovec v zastúpení spoločnosti Borsodsport Invest KFT Miškovec.

„Spolupráca by sa mala týkať vybudovania futbalovej akadémie v meste, kde by zahraničný partner prispel investíciou do infraštruktúry minimálne štyri milióny eur. Šlo by o výstavbu nového ihriska s prírodnou trávou, o rekonštrukciu existujúcej umelej trávy, rekonštrukciu hlavného ihriska i tribúny, ako aj o výstavbu tréningovej haly,“ konkretizoval zámery Bitala s tým, že uvedené financie sú určené maďarskou vládou na riešenie vypracovanej koncepcie rozvoja mládežníckeho športu.

Ako pokračoval, novovzniknutý klub by zastrešoval činnosť všetkých futbalových mužstiev súčasného klubu, ako aj prevádzku štadióna. „Maďarský partner preto požaduje, aby sa mesto Rimavská Sobota zaviazalo poskytovať počas trvania nového klubu ročne 150.000 eur na jeho činnosť. Zvyšné náklady vykryje maďarský partner čiastkou minimálne 100.000 eur ročne,“ dodal konateľ MŠK.

Novovzniknutý klub bude podľa jeho slov vytvorený v zmysle slovenských zákonov, bude pôsobiť v štruktúrach Slovenského futbalového zväzu a vo svojom znaku bude mať erb a farby mesta Rimavská Sobota. Svojou činnosťou by na juhu Slovenska pokrýval územie od Veľkého Krtíša až po Košice. V novovzniknutom klube by mal maďarský partner 51-percentný podiel a mesto Rimavská Sobota 49-percentný podiel. Poslanci rimavskosobotského MsZ Bitalu poverili, aby o ďalších podmienkach spolupráce a skoncipovaní príslušnej zmluvy ďalej rokoval s maďarskou stranou.