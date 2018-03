TASR

Dnes o 14:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na 13. ročníku ČSOB Bratislava maratónu zaznamenajú rekordnú účasť

Na 13. ročníku bežeckých podujatí ČSOB Bratislava maratón organizátori zaznamenajú nový rekord v počte účastníkov. V utorok 20. marca počet prihlásených účastníkov prekonal hranicu 10.000.

ČSOB Bratislava Marathon 2016. Bratislava. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. marca (TASR) – Na 13. ročníku bežeckých podujatí ČSOB Bratislava maratón organizátori zaznamenajú nový rekord v počte účastníkov. V utorok 20. marca počet prihlásených účastníkov prekonal hranicu 10.000.

"Je to medziročný nárast takmer o 20 %. To sme ani neočakávali,“ informoval v stredu na tlačovej konferencii riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič a pokračoval: „Pritom je ešte stále dostatok času na ďalšie prihlášky. Očakávame, že ich počet by mohol byť okolo 12.000, čo je strop pre tento ročník, ktorý by sme mohli naplniť.“ O tom, že bratislavské podujatie je už celoeurópske podujatie, svedčí aj skutočnosť, že prihlásení účastníci sú zo 61 krajín sveta. Najväčšie počty okrem Slovenska sú z Česka, Maďarska, Poľska, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Chorvátska, čo predstavuje viac ako 1700 cudzincov. Prihlásených je viac ako 1300 nováčikov. Na samotný maratón je prihlásených 1059 bežcov.

Organizátori sa už nesnažia dotiahnuť do Bratislavy za štartovné kvalitných maratónskych bežcov zo zahraničia. Jozef Urban z TJ Obal servis Košice sa vlani stal historicky prvým Slovákom, ktorý v maratóne zvíťazil. Podľa športového riaditeľa pretekov Marcela Matanina by takýto výsledok mohol v nedeľu 8. apríla zopakovať aj ďalší Slovák Tibor Sahajda z Bratislava Marathon klubu. Pre účastníkov je pripravených viacero benefitov i sprievodných charitatívnych projektov. Všetci registrovaní budú môcť cestovať prostriedkami MHD zadarmo. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár informoval, že nakoľko ide o trinásty ročník podujatia, pripravili 13.000 eur pre 13 príbehov detí, ktoré majú základné problémy s pohybom od 1-2 roku až po tínedžerov, ktorí sa chcú uplatniť v živote. Budú si môcť nakúpiť rôzne prístroje, vozíky, ktoré im zlepšia život.

Oproti vlaňajšku prichádza k určitým zmenám v trati maratónu. Zhruba 20 km trať kopíruje uplynulý ročník. Nebude sa bežať na Ružinovskej ulici. Príde k nárastu počtu kilometrov v priestoroch centra mesta, na Hviezdoslavovom námestí a na Viedenskej ceste. V sprievodnom programe pribudne beh pre seniorov nad 60 rokov na 4,2 km.

Hlavný program v nedeľu 8. apríla 2018