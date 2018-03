TASR

Dnes o 13:15 čítanie na 3 minúty

SAE majú podľa Kozáka organizované mužstvo, teší ho záujem o turnaj

Zverenci trénera Jána Kozáka sa vo štvrtkovom semifinále o 10.30 SEČ stretnú so Spojenými arabskými emirátmi.

Na archívnej snímke Ján Kozák. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bangkok 21. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia absolvuje tohtoročnú súťažnú premiéru na medzinárodnom turnaji King's Cup v thajskom Bangkoku. Zverenci trénera Jána Kozáka sa vo štvrtkovom semifinále o 10.30 SEČ stretnú so Spojenými arabskými emirátmi, v nedeľu 25. marca ich čaká zápas o umiestnenie proti víťazovi resp. proti zdolanému z druhého súboja medzi domácim Thajskom a debutujúcim Gabonom. Finále je na programe o 14.30 SELČ, duel o 3. miesto o 11.30 SELČ. Vystúpenia slovenského tímu prinesie v priamych prenosoch TV JOJ.

Slováci odcestovali do Thajska v pondelok večer krátko po vyhlásení ankety Futbalista roka 2017, ktorú už siedmykrát v kariére ovládol Marek Hamšík. Špílmacher slovenského tímu a talianskeho SSC Neapol však turnaj neabsolvuje pre zranenie stehenného svalu, ktoré utrpel v nedeľňajšom ligovom zápase proti FC Janov. Na jeho miesto tréner Kozák nepovolal žiadneho náhradníka, na dva zápasy si vystačí s 23-členným kádrom. V ňom figurujú štyria nováčikovia - brankár Michal Šulla a obranca Boris Sekulič zo Slovana Bratislava, resp. útočník Erik Pačinda a obranca Ľubomír Šatka z Dunajskej Stredy.

Prvé dojmy Kozáka po prílete do Thajska boli pozitívne. "Let bol príjemný, rovnako aj privítanie. Máme za sebou aj tlačovú konferenciu a je vidieť, že organizátori pripisujú podujatiu veľkú váhu. Toľko médií a televíznych spoločností som takto pohromade už dávno nevidel. My sa zase pripravujeme, pretože chceme byť úspešní," citovala slová Kozáka oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ). "Záťaž mojich zverencov bola cez víkend rôzna. Uvidím, ako sa budú jednotliví hráči po dnešnom oficiálnom tréningu cítiť. Verím, že všetci dobre zregenerovali a ja budem môcť proti Spojeným arabským emirátom poslať zostavu, o ktorej už mám predstavu. Som veľmi rád, že včera všetci chlapci trénovali, iba Noro Gyömbér sa pripravoval individuálne. Ale on sem letel s tým, že ešte nie je celkom fit a v prvom stretnutí s ním ani počítať nemôžem. Do ďalšieho zápasu sa pokúsi dať do poriadku," informoval Kozák o zdravotnom stave kádra.

Spolu s kolegami z realizačného tímu si uvedomuje, že jeho zverencov nečaká ľahký súper. Slováci turnaj vyhrali v roku 2004 a aj teraz by radi uspeli. "Spojené arabské emiráty sú veľmi dobre organizované mužstvo. Majú zahraničného trénera a tá organizácia hry je skutočne veľmi dobrá. Individuálne sú tiež na dobrej úrovni a čo ma veľmi prekvapilo, robia defenzívnu činnosť na sto percent. Bude to náročný zápas, ale my sa ho budeme snažiť zvládnuť," poznamenal 63-ročný kormidelník slovenského tímu. Usporiadatelia King's Cupu hlásia, že predali vyše 30-tisíc vstupeniek. "Diváci k futbalu patria a keď ich príde toľko, budem veľmi rád. Ako som povedal, usporiadatelia dávajú turnaju veľkú vážnosť a také množstvo ľudí je o to väčšia motivácia pre mňa i hráčov."

V Bangkoku je diametrálne odlišné počasie, aké bolo pri odchode výpravy zo Slovenska. V Bangkoku ukazuje teplomer cez deň viac než 30-stupňov Celzia a organizmus Európanov si musel zvyknúť aj na vysokú vlhkosť vzduchu. "Myslím si, že mladý organizmus skôr zregeneruje a prispôsobí sa. Do zajtrajšieho výkopu je ešte dostatok času na prispôsobenie sa. Lekári predtým, ako sme do Thajska odišli, robili maximum. Zisťovali si všetko, čo treba a myslím si, že budeme dobre pripravení," poznamenal Kozák.

V ďalšom asociačnom termíne sa jeho zverenci predstavia v prípravnom zápase proti Holandsku (31. mája v Trnave). Na jeseň vstúpia do Ligy národov, kde ich čakajú stretnutia s Ukrajinou a Českom, medzi nimi odohrajú 16. októbra prípravu so Švédskom v Štokholme.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie: Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Martin Polaček (FK Mladá Boleslav), Michal Šulla (Slovan Bratislava) Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Boris Sekulič (Slovan Bratislava), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Š kriniar (Inter Miláno), Tomáš Hubočan (Trabzonspor AS), Norbert Gyömbér (FC Bari 1908), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda), Róbert Mazáň (Celta Vigo) Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Kodaň), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Filip Kiss (Ettifaq FC), Róbert Mak (PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Jaroslav Mihalík (MŠK Žilina) Útočníci: Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť)