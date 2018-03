TASR

Múzejné zbierky z Bratislavského hradu presťahujú do Serede

SNM získalo na zabezpečenie projekčných prác v roku 2017 od ministerstva kultúry 50.000 eur.

Na ilustračnej snímke depozitár. — Foto: TASR/František Iván

Sereď 21. marca (TASR) – Na depozitár Slovenského národného múzea (SNM) sa premení nevyužívaný objekt nemocnice v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi. V nasledujúcich rokoch tam SNM plánuje presťahovať viac ako 161.000 zbierkových predmetov Historického múzea sídliaceho na Bratislavskom hrade. V areáli tábora je novovybudované Múzeum holokaustu.

"SNM už roky pociťuje ako vážny problém nedostatok vhodných priestorov na uloženie zbierkových predmetov. Celkovo sa plánuje postupne zriadenie niekoľkých hlavných depozitárov, najmä pre hlavné múzejné pracoviská v Bratislave a Martine, aj s ohľadom na rekonštrukciu dvoch sídelných budov," uviedol pre TASR generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Do Serede chce premiestniť depozitár etnografie (nábytok, drevo, textil a umenie Afriky), depozitár nábytku, archeologický depozitár Bratislavský hrad, ako aj menšie určené pre umelecké zbierky či zmiešaný materiál.

"Pôjde o pomerne zložitý projekt," dodal Panis. A to podľa jeho slov z dôvodu náročnosti požiadaviek na správu, bezpečnosť a najmä na klimatické podmienky depozitára. Výsledkom však bude, ako uviedol, nová etapa uloženia zbierkových predmetov v SNM. Okrem samotných priestorov na uloženie zbierok sa počíta aj s priestormi študovne, konzervátorského pracoviska i administratívnymi.

SNM získalo na zabezpečenie projekčných prác v roku 2017 od ministerstva kultúry 50.000 eur. Na rok 2018 dostalo na realizáciu dva milióny eur. "Ak nenastanú problémy, sťahovanie zbierok by mohlo byť od konca roka 2019 alebo začiatku 2020," uviedol generálny riaditeľ SNM.

Budova bývalej nemocnice sa v areáli tábora v Seredi nachádza hneď pri vchode, Múzeum holokaustu tam postupne opravuje pre svoje potreby podľa slov riaditeľa Židovského múzea SNM Pavla Mešťana ďalších päť barakov. Niektoré ďalšie stavby, ktoré pribudli do areálu v posledných desaťročiach v čase pobytu vojenskej posádky, bude potrebné asanovať. Nemocnica je na daný účel podľa neho veľmi vhodná, ide o zdravý objekt. Panis dodal, že v prípade úspešnosti projektu by v Seredi mohli vzniknúť ešte dva depozitáre pre zbierky Archeologického a Prírodovedného múzea. "V tomto prípade by mohlo byť v nových depozitároch uložených viac ako 3,5 milióna zbierkových predmetov bratislavských múzeí," uviedol.

"Vybudovanie depozitárov v Seredi a Martine (v rámci areálu druhej sídelnej budovy SNM) je podmienkou začatia projektu generálnych rekonštrukcií obidvoch budov Slovenského národného múzea. V obidvoch prípadoch by nielen mohlo začať uvažovať o rekonštrukcii historických budov, ale aj rozšíriť a skvalitniť priestory pre uloženie národného dedičstva, ktoré SNM spravuje. Výsledkom bude aj získanie priestorov na rozširovanie zbierok," dodal generálny riaditeľ SNM.