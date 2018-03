TASR

Zakladajúci člen skupiny Elán Zdeno Baláž sa nestratil ani v Austrálii

Začiatky v Austrálii, ako spomenul Zdeno Baláž pre TASR, neboli vôbec ľahké.

Zdeno Baláž. — Foto: Archív Z.B.

Bratislava/Adelaide 19. marca (TASR) - Za bicími jednej z najpopulárnejších slovenských rockových formácií všetkých čias si ho pamätajú všetci, ktorí pesničky Elánu počúvali nielen doma alebo na pracovisku, ale aj na početných koncertných vystúpeniach. Menší je však okruh tých, ktorí zakladajúceho člena tejto skupiny - Zdena Baláža - nestratili z očí ani po tom, čo sa s rodinou v roku 1991 vysťahoval do Austrálie. A pritom ani u protinožcov sa rodák z Nitry, ktorý vyrastal v Bratislave a v týchto dňoch oslavuje 63. narodeniny, nestratil.

Začiatky v Austrálii, ako spomenul Zdeno Baláž pre TASR, neboli ľahké, "avšak náhodnú príležitosť na pôsobenie v rozhlasovej stanici, ktorá sa naskytla, keď som bol s manželkou na pohovore, som využil. To som už mal za sebou aj zdokonalenie sa v anglickom jazyku a postgraduálne štúdium 'arts administration'," dodal.

V rozhlasovej stanici Radio Adelaide, v meste, v ktorom našiel ďaleko od rodnej krajiny svoj druhý domov, vyrábal hudobné predely, džingle a zvučky, pripravoval záznamy koncertov i štúdiové nahrávky. Renomé si ďalej zvýšil, keď nahral v miestnej Katedrále sv. Petra kompaktný disk, na ktorom nechýbal ani vydarený audiozáznam zvuku zvonov tohto chrámu.

Zdeno však s hrdosťou spomína aj na spoluprácu so vzdelávacími zariadeniami a predovšetkým na živé festivalové prenosy, ktoré s tímom spolupracovníkov zabezpečoval pre celú Austráliu a zaraďovali ich do svojho programu štyri desiatky tamojších rozhlasových staníc - a to v digitálnej kvalite, prostredníctvom vysielačov FM i webu.

Medzičasom má viac času i na svoje koníčky, chodí hrávať tenis i stolný tenis, vychutnáva si plávanie a nevynecháva príležitosť navštíviť koncerty rôznych hudobných žánrov, rock nevynímajúc. "Bol som na Rogerovi Watersovi a svojho času aj na legendárnych Bee Gees," zaspomínal.

Kontakty so Slovenskom, prirodzene, udržiava, a to veľmi úzke a pravidelné. Opakovane hosťoval na koncertoch Elánu, ktorého pilierom je stále i jeho brat Ján. Zdeno rád cestuje - už bol v 63 krajinách - a s manželkou chodí aj na Slovensko za prírodnými krásami, na návštevy divadiel a stretnutia s kamarátmi.

Dcéra Júlia (40) žije s manželom v austrálskom Sydney a pracuje v bankovníctve, syn Slavomír (38) pôsobí v oblasti IT v kanadskom Montreale, avšak vzdialenosti nie sú pre Balážovcov prekážkou a Zdeno vyrovnaným hlasom hovorí: "Sme šťastná rodina".