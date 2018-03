TASR

BSK pomáha s výberom strednej školy prostredníctvom špeciálneho webu

Jeho cieľom je prispieť k správnemu rozhodnutiu žiakov, ktorí majú tri týždne do podania prihlášok na stredné školy.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. marca (TASR) – Portfólio možností štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) propaguje webová stránka strednapremna.sk. Jej cieľom je prispieť k správnemu rozhodnutiu žiakov, ktorí majú tri týždne do podania prihlášok na stredné školy.

"Chceme aj týmto spôsobom širokej verejnosti, no najmä rodičom a samotným deviatakom dať do povedomia študijné odbory, ktoré ponúkajú župné školy. Jednoducho chceme zviditeľniť školstvo pod vlastnou značkou,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Nová webstránka ponúka prehľadnejší zoznam jednotlivých odborov na 54 školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Návštevníci stránky tam v budúcnosti nájdu aj možnosti ubytovania na internátoch, či porovnanie priemerných miezd absolventov po ukončení strednej školy. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia na stredných školách môžu rodičia a žiaci zasielať svoje otázky priamo cez webstránku.

Termín podávania prihlášok na stredné školy je do 10. apríla 2018. V aktuálnom prijímacom konaní, na školský rok 2018/19, ponúkajú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK možnosť štúdia v 157 triedach stredných škôl pre cca 4400 žiakov, z toho je 30 tried na gymnáziách a 127 tried na stredných odborných školách a konzervatóriách.

Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy sa koná 14. mája 2018 (pondelok) a 17. mája 2018 (štvrtok). Druhé kolo na neobsadené miesta bude 19. júna 2018. Skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, tzv. talentové skúšky, sa budú konať v termíne od 25. marca do 15. apríla 2018.