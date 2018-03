TASR

Volkswagen hľadá spôsoby, ako zvýšiť produkciu Škody

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP Photo

Berlín 20. marca (TASR) - Volkswagen skúma spôsoby, ako zvýšiť produkciu značky Škoda, vrátane vybudovania nových závodov mimo Česko. Dôvodom je prudký nárast dopytu, povedali pre agentúru Reuters zdroje z firmy.

Škoda vlani vstúpila na prudko expandujúci trh športovo-úžitkových vozidiel (SUV) dvomi novými modelmi Kodiaq a Karoq a do roka 2020 plánuje uviesť ďalších 19 modelov. Avšak plány týkajúce sa zvýšenia kapacity vo svojom hlavnom českom závode v Mladej Boleslavi, kde sa ročne vyrobí viac než pol milióna áut, zatiaľ stroskotávajú, keďže odbory odmietajú predĺženie pracovného týždňa.

Škoda ponúkla vytvorenie 3000 pracovných miest, ak budú odboroví predáci súhlasiť s dodatočnými zmenami, čo by podľa manažmentu mohlo zvýšiť produkciu značky v Mladej Boleslavi o 83.000 vozidiel ročne. "Dodatočné kapacity sú absolútne nevyhnutné, aby sme mohli uspokojiť neustále rastúci dopyt," uviedla Škoda. "Naša firma už nejaký čas plne vyťažuje svoje kapacity."

Škoda sa v rámci koncernu Volkswagen vypracovala na jednu z najziskovejších značiek. Vlani jej prevádzková marža dokonca prekonala nemecké luxusné značky Audi a BMW. Rastúci dopyt v Európe a Číne podporil predaj, ktorý počas uplynulých 5 rokov vyskočil takmer o tretinu a v roku 2017 dosiahol 1,2 milióna áut.

Ak sa nezvýšia kapacity, Škode by do roku 2020 mohlo na strane ponuky chýbať 360.000 vozidiel. Koncern Volkswagen a Škoda chcú nájsť riešenie do leta, aby česká automobilka mohla splniť svoje ciele. Hľadajú sa nevyužité kapacity v rámci skupiny Volkswagen rovnako ako sa uvažuje o investovaní do nových závodov mimo Česko, kde by sa produkcia zdieľala s ostatnými značkami koncernu.