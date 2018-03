TASR

KHL: Plotnikov si nezahrá v dvoch zápasoch, Jensen v jednom

Zľava Jegor Averin, Sergej Plotnikov a Daniil Apaľkov. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 20. marca (TASR) - Disciplinárna komisia Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) potrestala hráča SKA Petrohrad Sergeja Plotnikova zákazom štartu v dvoch nasledujúcich zápasoch, okrem toho musí zaplatiť aj pokutu. Uviedla to oficiálna stránka ligy. Plotnikov fauloval v pondelňajšom zápase play off Vladislava Kartajeva z Lokomotivu Jaroslavľ, za čo dostal trest 5 minút plus do konca stretnutia.

Rovnaký osud postihol aj obrancu Jespera Jensena z Jokeritu Helsinki. Ten bol vylúčený v pondelňajšom domácom zápase play off proti CSKA Moskva na 5 minút plus do konca stretnutia za útok na hlavu. Disciplinárka mu vzápätí zvýšila trest na zákaz štartu v jednom zápase a neminie ho ani nešpecifikovaná peňažná pokuta.