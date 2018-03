Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Mladí Slováci prerazili v Česku s paštétami, ktoré vyrábajú podľa starého dedkovho receptu. Ich poctivé výrobky si zamilujete aj vy

Kvalitné a poctivé paštéty. To je výsledok práce milovníka dobrého jedla Tomáša Babinca.

— Foto: Tomáš Babinec, Facebook/Čongrády

PRAHA/BRATISLAVA 20. marca - Už osem rokov žije Slovák Tomáš Babinec so svojou manželkou u našich západných susedov. Založili si spoločne firmu a keďže sú obaja milovníci dobrého a kvalitného jedla, začali sa venovať výrobe domácich paštét. Už ako malý chlapec Tomáš inklinoval nielen k vychutnávaniu si dobrého jedla, ale aj k servírovaniu a všetkému, čo sa s kuchyňou spájalo. V dospelosti narazil na najlepšieho učiteľa, ktorým bol manželkin starý otec Štefan Čongrády. Spoločne s ním vyrábal tie najlepšie domáce paštéty, o ktoré ľudia začali mať záujem.

Tento poklad v podobe vedomostí a zručností mu v rukách, v hlave a najmä srdci zostali a o pár rokov neskôr ich zhmotnil. Spoločná firma známa pod príznačným názvom Čongrády sa postupne začala dostávať do popredia a vďaka ich poctivej práci si každým dňom získavajú nových milovníkov kvalitných dobrôt. Ich hlavné motto hovorí za všetko. „Hlavne všetko poctivo.“

Tomáš Dobrým novinám prezradil detaily ich začiatkov a najmä, čo všetko si môžu milovníci kvalitných mäsových výrobkov a paštét dopriať.

Foto: Tomáš Babinec

Čo vás motivovalo k výrobe paštét na profesionálnej úrovni? Aké boli začiatky?

Vždy som chcel vytvoriť niečo svoje. Pracoval som dlhé roky v grafickej firme a popri tom som si písal svoj foodblog Foodissimo.eu. Na blogu som sa raz podelil v článku o tom, ako som s manželkiným dedom vyrábal domáce paštéty. Ľudia ich chceli ochutnať, boli na ne dobré ohlasy. Potom som sa v Prahe prihlásil na akciu Apetit Piknik, kde som ponúkal ešte neoficiálne naše paštéty. Tam mali veľký úspech a to bol pre mňa impulz premýšľať o oficiálnej výrobe. Predchádzalo tomu zariadiť si povolenia, nájsť výrobné priestory. Povedal by som, že sme stále na začiatku. Denne sa pomaly posúvame ďalej, občas sa niečo vydarí viac, inokedy zase veci nevyjdú, ako by som si predstavoval.

Prečo práve paštéty? Nebáli ste sa tejto cesty v dobe, keď sa mnoho ľudí vydalo na cestu vegetariánstva a vegánstva? A najmä, keď ľudia s nedôverou pozerajú na paštéty?

U nás doma sa vždy robili domáce paštéty. Práve z dôvodu nedôvery k tým komerčne vyrábaným. Uvedomili sme si, že nie každý si doma chce vyrábať paštéty, že nie každý má na to čas a chuť, ale pritom by si rád takú domácu paštétu doprial. Povedali sme si, že keď na trhu také niečo chýba, tak by sme mohli my prispieť svojou malou troškou. Tak sme sa do toho pustili a snažíme sa ľudom na stoly prinášať práve tie „domáce“ výrobky. Domácimi ich nemôžeme nazývať, lebo v domácich podmienkach takéto výrobky nesmú vznikať. Výroba musí spĺňať hygienické nároky, je pod veterinárnou kontrolou a, samozrejme, doma by som s takými množstvami nevedel pracovať.

Foto: Tomáš Babinec

Čo sa týka vegetariánstva a vegánstva, tak myslím, že budú vždy aj takíto stravníci, ale na druhej strane budú aj mäsožravci. Nepovedal by som, že je to o trendoch. Ide skôr o to, že by sme sa na jedlo mali pozerať s väčšou pokorou, vážiť si suroviny a nebrať ich ako nevyčerpateľný zdroj. Snažiť sa stravovať z lokálnych surovín, dbať o ich kvalitu, vyberať si. A je jedno, či je to zelenina, ovocie alebo mäso.

Vieme, že receptúra pochádza od manželkinho starého otca. Bol práve on vašou inšpiráciu a učiteľom? Držíte sa ešte stále rodinného receptu alebo ste ho upravili po svojom?

Odmalička ma bavila kuchyňa, variť, experimentovať, pekne naservírovať jedlo. Táto vášeň mňa a deda spája. Je pravda, že sme spolu varievali viac, dnes už toľko času spoločne netrávime. Je ale pravdou, že dedo ma viac vniesol do domácich zabíjačiek. Ako malý chlapec som chodil s bratrancom na zabíjačky, v tej dobe by som si ani nepripustil, že raz budeme mať vlastnú výrobu paštét. Jednoducho u nás doma nám jedlo prúdi v žilách, žijeme ním – nielen z nutričného hľadiska, ale pre nás je vášeň, súčasť našich životov. Tak, ako dedo paštéty vyrábal desiatky rokov, tak ich aj stále produkujeme. Tie klasiky.

Na druhej strane sa snažíme prinášať aj novinky a tie už sú s našim podpisom – rôzne druhy masa, bylinky, sme ovplyvnení slow foodom, novými trendami v gastronómii, kombinujeme rôzne chute, suroviny.

Foto: Tomáš Babinec

Z čoho sa vyrábajú vaše paštéty a odkiaľ získavate suroviny na ich výrobu?

Prevažnú časť našich výrobkov tvorí bravčové mäso. Do nových výrobkov už prinášame aj iné druhy mäsa – zverina, jahňacina, teľacie mäso. Suroviny sa snažíme hľadať v našom okolí. Občas je to ťažké, ale dbáme o to, aby sme mali suroviny českého pôvodu. Bravčové mäso si odoberáme priamo od chovateľov v DK Zemědelská v Kralovicích na Plzeňsku, spolupracujeme s bio producentom Radimom Holovským, bio jahňacie mäso máme z Farmy Rudimov (Maso z louky). V Čechách farmárčenie funguje vo väčšej miere ako na Slovensku, takže dá sa nájsť dodávateľov. Jediné, čo máme problém zohnať, sú husie pečienky. Tie odoberáme z Maďarska. Bohužiaľ, v Česku je to len sezónna záležitosť a vlastne aj nedostupná, lebo chované husy sú už predané v čase, kedy sa pasú na lúkach.

Aké druhy ponúkate a čo všetko sa dá pod vašou značkou zakúpiť?

Vyrábame klasické výrobky, ako je pečeňová paštéta, bôčiková paštéta, mäso vo vlastnej šťave, škvarkovú nátierku. Najnovšie sme rozbehli rad ochutených mastí (napr. s medvedím cesnakom, orieškami a morskou soľou), rad prémiových paštét – jelenia so sušenými slivkami, s údenými kačacími prsiami, králičia paštéta s tymiánom. Pripravujeme viac vecí tento rok. Je sa na čo tešiť.

Foto: Tomáš Babinec

Prečo ste nezačali s výrobou na Slovensku, ale v susedných Čechách? Nebolo by ľahšie sa presadiť u nás? Ako vás prijali Česi?

Začalo to celé spontánne. Žijeme v Čechách ôsmy rok, firma má 5 rokov. Neplánovali sme sa vrátiť domov, alebo ísť naspäť na Slovensko, len kvôli založeniu firmy. Na Slovensko sa vrátime skôr za rodinou a tomu by sme sa prípadne prispôsobili aj s výrobou. Bol to teda prirodzený vývoj, začať podnikať tam, kde žijeme. V Čechách si nepripadáme vôbec ako cudzinci. Ani raz mi nikto nedal najavo, že čo tam hľadám a nech sa vrátim domov. Skôr naopak. Možno je to aj okruhom ľudí, ktorý máme okolo seba.

Foto: Facebook/Čongrády

Porovnávajú ľudia vaše paštéty s klasickými, ktoré nakupujú v supermarketoch?

Je to, myslím, prirodzené. Naše paštéty nie sú ani zrovna lacné, tak porovnávajú cenu a nie obsah. Respektíve začínajú skôr tou cenou, ale keď ochutnajú, tak sami uznajú, že to nie je ako pri klasickej paštéte. Snažíme sa vyrábať nie anonymné výrobky. Naša produkcia nesie v sebe veľa ručnej ľudskej práce, naozaj si vyberáme suroviny, z ktorých paštéty vyrábame. Nie je to len o nejakej plechovke naplnenej nejakou mäsovou hmotou. Nechcem, aby to znelo nejako sentimentálne, ale našimi výrobkami sa snažíme šíriť aj základnú myšlienku slowfoodu, rozumného stravovania, vyrábame výrobky s ohľadom na životné prostredie, nie len s ohľadom na čísla a zisky.

Foto: Facebook/Čongrády

Aké sú vaše plány do budúcna? Vyvážate svoje výrobky aj mimo slovenských a českých hraníc?

95 % našej produkcie ostáva v Čechách, zbytok je na Slovensku. Mali sme možnosť naše paštéty prezentovať v Paríži na SIALe, boli sme s nimi v Berlíne. Myslím, že si našli svojich stravníkov, ale do budúcna vidíme zmysel smerovať naše obchodné kroky na druhú stranu – Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Blízky východ. Tam sme si aj chuťovo bližšie a hlavne Francúzi a Taliani sú hrdí na svoje výrobky a veľmi si nenechávajú k sebe púšťať potraviny z bývalého Východného bloku. Je to môj pocit a názor. Chceme byť takým malým producentom s rodinným základom, stavať si na lokálnosti a kvalite, tak ako to tí Francúzi, Taliani, Rakušáci robia. Ale nechceme sa nikam nasilu dostať. Nech je ten rast prirodzený a nech to hlavne ustojíme so zdravým rozumom a hrdosťou.