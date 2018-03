TASR

Dnes o 14:12 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Dudinská päťdesiatka uvedie návrat Mateja Tótha

Olympijský víťaz v Riu Matej Tóth sa prvýkrát od svojho pamätného triumfu postaví na štart najdlhšej disciplíny, v ktorej zožal unikátne vavríny.

Na snímke Matej Tóth. — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Na 37. ročníku Dudinskej päťdesiatky zažije slovenská atletika nadchádzajúcu sobotu návrat chodeckého kráľa. Olympijský víťaz v Riu Matej Tóth sa prvýkrát od svojho pamätného triumfu postaví na štart najdlhšej disciplíny, v ktorej zožal unikátne vavríny. Možno na trať vyrazí v rukaviciach, pretože predpoveď počasia teplo nesľubuje, skôr citeľné chladno, najmä na raňajšom štarte o 8.00.

Matej Tóth dostal krídla na sústredení v Juhoafrickej republike. "Dopadlo nad očakávanie, pre nás to bol prvý krst ohňom so súvislými tréningami a regeneráciami. Teraz sa môžem s pokojným svedomím postaviť na štart päťdesiatky. Do Dudiniec som sa vrátil po troch rokoch. Som zdravý, telo funguje, skvelú prácu odrobili fyzioterapeut i lekár. Takže ak poviem stručne - na Dudinskú päťdesiatku som pripravený."

Pred tromi mesiacmi sa dočkal Matej Tóth definitívneho verdiktu o svojej nevine v súvislosti s nezrovnalosťami v biologickom pase. "Bolo obdobie, keď moja výkonnosť bola na úrovni možno dorastenca. Teraz som zažil úžasné pocity, keď som si v tréningu pridával a zistil som, že sa môžem na top úrovni vrátiť. To ma veľmi posilnilo a posunulo vpred, netrápil som sa a dúfam, že si ešte vychutnám športovú kariéru, ktorú mám pred sebou."

V Dudinciach sa pokúsi Matej Tóth tretíkrát na 50 km zvíťaziť. "Podľa skúseností viem, čo môžem od svojho tela očakávať, preto spomínam čas okolo 3:45 h. Považujem to za optimisticko-realistický cieľ. Do 30 km sa zameriam na tento rytmus, a potom to už bude o pocitoch a reakciách tela. Výkon pre mňa ani nie je taký podstatný ako dobrý pocit, aby si preteky užili v dobrej atmosfére aj diváci. Dudince sú pre mňa výnimočné aj tým, že pred 11 rokmi som tam mal svadbu s manželkou Lenkou. To sú moje pravé domáce preteky, moja srdcovka."

Riaditeľ podujatia Július Nyárjas sa stal dušou podujatia v Dudinciach. "Ak sa mám priznať, tak z 37 ročníkov som bol na 35-tich, zo 25 rokov robím riaditeľa, no nechcem o sebe hovoriť. Hlavné je, že nás podporujú zväz, primátori. Verím, že sa dožijeme aj štyridsiatky a možno i významnejšej akcie, teraz nechcem hovoriť o Svetovom pohári."

Aj pre prezidenta SAZ Petra Korčoka znamenajú Dudince veľa, ešte ako aktívny chodec má na ňu pekné spomienky. "Je to jedno z našich najvýznamnejších podujatí u nás, s bohatou históriou. Vracia sa Matej Tóth, výrazne ho zatraktívnil a vzbudil veľký záujem. V praxi zažijeme prvýkrát aj 'Pit-Lane', akúsi trestnú lavicu, nové pravidlo, ktoré môže chôdzi pomôcť. Spočíva v povinnom zastavení po troch červených kartách, na 50 km to predstavuje päť minút."

Matej Spišiak, osobný tréner Mateja Tótha i reprezentácie, očakáva od Dudiniec plný nábeh slovenskej chôdze do sezóny. "Na sústredení v JAR Matej vynikajúco zapracoval, nachodil cez 600 km, a to sú parametre porovnateľné s minulosťou, zostali nám už len resty v špeciálnej práci a intenzite. Zázraky nečakám, tých 3:45 v nohách má a pokojne môže uvažovať o víťazstve. Počasie však trochu straší, prišli sme z 26-28 stupňov a nám dnes na tréningu mrzlo. Dúfam, že počas pretekov bude aspoň osem deväť a slnko."

V 37. ročníku Dudinskej päťdesiatky by sa malo vo všetkých kategóriách predstaviť 170 chodcov z 23 krajín, v hlavnej na 50 km mužov 25. Rozpočet podujatia klesol na 45-tisíc, ako povedal Dušan Strieborný, predseda OV a primátor mesta, znížila sa tým aj kvalita, no z popularity neodbudlo. Na 50 km sa budú udeľovať tituly poľské, maďarské i slovenské, a prvýkrát aj v kategórii žien s Máriou Czakovou, ktorá je pred svojou premiérou na tom podľa trénera Mateja Spišiaka veľmi dobre.

Dudinská päťdesiatka s visačkou EA Race Walking Permit Meeting sa od žiackych kategórií až po veteránov začína v sobotu o 8.00 so štartom mužov a žien na 50 km, na 20 km o 14.00.