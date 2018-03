TASR

Dnes o 14:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbalistom roka v Česku sa stal Darida, najlepším trénerom je Vrba

Iba druhýkrát za posledných desať rokov sa Futbalistom roka v ČR nestal brankár Čech.

Foto: TASR/AP

Praha 20. marca (TASR) - Najlepším futbalistom roka 2017 v Českej republike sa stal stredopoliar Herthy Berlín Vladimír Darida, ktorý v ankete uspel pred favorizovaným brankárom Petrom Čechom z Arsenalu Londýn. Tretí skončil Michael Krmenčík, najlepší strelec Viktorie Plzeň i celej domácej súťaže. Najlepším trénerom sa stal Pavel Vrba, bývalý kouč Matadoru Púchov, MŠK Žilina a niekdajší asistent trénera slovenskej reprezentácie.

Iba druhýkrát za posledných desať rokov sa Futbalistom roka v ČR nestal brankár Čech. Rekordér ankety prenechal trón pred štyrmi rokmi Davidovi Lafatovi z pražskej Sparty, teraz ho na ňom strieda Darida. "Je to pre mňa obrovská česť, že som mohol toto ocenenie získať. Je to niečo krásne, niečo, na čo som si nikdy nepomyslel. Je to pre mňa najlepšie individuálne ocenenie v živote," citoval portál iDnes.cz Daridu. Pritom 27-ročný spoluhráč slovenských reprezentantov Petra Pekaríka a Ondreja Dudu prežíva na klubovej úrovni menej výraznú sezónu, s Herthou figuruje až na 11. mieste bundesligovej tabuľky, v Európskej lige skončili Berlínčania poslední v skupine, navyše Daridu v závere roka pribrzdilo zranenie, po ktorom musel podstúpiť artroskopiu kolena. Za celý kalendárny rok dal v klube iba jeden gól, v národnom mužstve skóroval trikrát.

Vrba je trénerom roka siedmykrát v kariére, čím sa vyrovnal niekdajšiemu úspešnému koučovi českej reprezentácie Karlovi Brücknerovi. "Ale ako on sa skutočne necítim. Pán Brückner toho dosiahol oveľa viac, bol omnoho úspešnejší," poznamenal Vrba. Päťdesiatštyriročný kormidelník sa v máji 2017 vrátil druhýkrát do Plzne, s ktorou predviedol na jeseň parádnu ligovú jazdu. Uspel aj v Európskej lige, kde "Viktorka" ovládla skupinu a ako jediný český zástupca postúpila do jarných vyraďovacích bojov.