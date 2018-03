TASR

Pri spoločnom podnikaní priateľov sú dôležité pravidlá

Biznisový a kamarátsky vzťah sú dve rozdielne veci.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. marca (TASR) - Najlepšia na podnikaní je sloboda, tvrdia tí, čo rozbehli vlastný biznis. Zároveň priznávajú, že ich to stálo nemálo úsilia. A niekedy aj kamarátstvo. Biznisový a kamarátsky vzťah sú dve rozdielne veci. Dôležité sú dôvera, pravidlá, ale aj istota, že sa na seba môžu partneri spoľahnúť aj v v krízových situáciách.

"Kým kamarátov si vyberáme podľa toho, či je s nimi zábava, alebo sa zhodneme v základnom pohľade na život, spoločný biznis sa orientuje skôr na vlastnosti ako sú zodpovednosť, spoľahlivosť, charakter a empatia. Biznis s kamarátom je tenká čiara. Na jednej strane sa musíme odosobniť od myšlienky, že sa vieme spolu zabávať, na tej druhej sústrediť pozornosť na to, či si naozaj dôverujeme a môžeme sa na seba spoľahnúť aj vo vážnych situáciách. Ak áno, spoločné podnikanie je postavené na silných základoch. Ak však existuje aj minimálna pochybnosť, je dobré voliť iné formy spolupráce," radí Pavol Koprda, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

Podľa neho prvým krokom k spoločnému podnikaniu sú jasné pravidlá, kedže dovtedy priatelia prechádzajú na novú formu vzťahu – z kamaráta sa stáva obchodný partner. Najskôr je potrebné spoznať očakávania na oboch stranách. Ak sú nejasné, treba si jasne povedať a detailne rozobrať, aké sú predstavy a očakávania od spoločného podnikania.

Ako pomôcku uvádza tri základné body, bez ktorých sa len ťažko buduje kvalitný obchodný vzťah. Prvým je objektivita. Pri kamarátskom vzťahu sa počíta s istou mierou dôvery už od začiatku. No pri spolupráci musí byť zohľadnená stopercentná objektivita. "To, že sme kamaráti neznamená, že nemusíme dodržiavať pravidlá, alebo že budeme na kamarátstvo prihliadať. Nebolo by to férové voči ostatným obchodným partnerom a mohlo by to pokaziť kamarátsky vzťah," vysvetľuje Koprda.

Druhým bodom je otvorenosť. Vždy je dôležité rozprávať sa otvorene o všetkom, čo nastane počas spolupráce. Podľa odborníka sa len takto dá predísť negatívnym emóciám pri nepochopení sa.

Tretím bodom sú vysoké očakávania. "Jedine s nimi sa dá dosiahnuť dlhodobo udržateľný úspech. Tak, ako mám nastavené vysoké očakávania na seba, počítam, že spolupracujem s rovnako ambicióznym partnerom. Ak máme spolupracovať, musíme spoločne a dlhodobo prekonávať náročné situácie," uzatvára odborník.