Dnes o 09:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Od začiatku v dobrých rukách - Pomôžme spolu ťažko skúšaným deťom

Spoločnosť Lidl Slovenská republika venuje 10 centov za každé predané balenie plienok Lupilu na pomoc rodinám s deťmi v núdzi.

Od začiatku v dobrých rukách - Pomôžme spolu ťažko skúšaným deťom — Foto: Lidl

Bratislava 20. marca (OTS) - Každý rodič vie, že najväčším šťastím je zdravé a spokojné dieťa. Mnohí najmenší však o to, čo by malo byť samozrejmé, musia bojovať od svojich prvých chvíľ na svete. Spoločnosť Lidl sa týmto malým bojovníkom rozhodla podať pomocnú ruku a spolu so svojimi zákazníkmi a Nadáciou Markíza bude pomáhať deťom v núdzi. V rámci projektu „Od začiatku v dobrých rukách“ venuje Lidl 10 centov za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy alebo iné znevýhodnenie.

„Naši zákazníci už veľakrát potvrdili, že majú srdce na správnom mieste a ochotne sa zapájajú do našich spoločensky zodpovedných projektov. Spoločne sa nám za šesť rokov podarilo venovať Tatrám viac ako 800 000 nových stromčekov a slovenské pôrodnice a novorodenecké oddelenia získali v priebehu troch rokov život zachraňujúce prístroje v hodnote takmer 2,5 milióna eur. Sme preto presvedčení, že sa nám spoločne podarí pomôcť desiatkam detí,“ povedal Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská a dodal: „Budeme sa snažiť pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Ku každému prípadu pristúpime individuálne a pomoc nastavíme podľa potrieb daného dieťaťa.“

Cieľom Lidla a Nadácie Markíza je podporiť každý týždeň jednu rodinu. Príbehy všetkých detí, ktorým sme spoločne pomohli, a tiež formulár na prihlásenie konkrétneho prípadu nájdete na stránke nadacia.markiza.sk. Jeden príbeh mesačne bude odvysielaný na Markíze v Reflexe. „Spojenie so spoločnosťou Lidl Slovenská republika považujeme za prirodzený vývin nášho smerovania. Spája nás chuť pomáhať a o tom je náš spoločný projekt Od začiatku v dobrých rukách. Pomáhame rodinám a deťom v núdzi a podporujeme ich finančne v rámci našich možností. Uvedomujeme si však, že nedokážeme pomôcť všetkým a preto sme sa rozhodli spojiť pre dobrú vec a znásobiť tak svoje sily. Sme presvedčení, že spoločne podporíme tých, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Marianna Trnavská, predsedníčka správnej rady Nadácie Markíza.