TASR

Dnes o 08:16 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Cleveland si aj bez trénera poradil s Milwaukee

Cavaliers dočasne viedol asistent Larry Drew po tom, ako Tyronn Lue odstúpil z funkcie hlavného trénera. Pred štartom play off by sa však chcel opäť vrátiť na lavičku.

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v súboji zámorskej NBA nad Milwaukee 124:117 aj vďaka triple-double LeBrona Jamesa (na snímke vľavo), ktorý zaznamenal 40 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií v noci na 20. marca 2018. Vpravo hráč Bucks Jabari Parker. — Foto: TASR

New York 20. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v noci na utorok v súboji zámorskej NBA nad Milwaukee 124:117 aj vďaka triple-double LeBrona Jamesa, ktorý zaznamenal 40 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.

Cavaliers dočasne viedol asistent Larry Drew po tom, ako Tyronn Lue odstúpil z funkcie hlavného trénera. Pred štartom play off by sa však chcel opäť vrátiť na lavičku. Lue má už dlhší čas zdravotné problémy, sobotňajší zápas proti Chicagu odkoučoval iba do polovice. Štyridsaťročného Luea trápia bolesti hrude a nespavosť.

NBA - výsledky: